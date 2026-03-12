Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για τον πόλεμο με το Ιράν κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια Τραμπ.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στον Μήνα Ιστορίας των Γυναικών, ωστόσο ο Τραμπ αναφέρθηκε στις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Κάνουμε ό,τι πρέπει να γίνει», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην Τεχεράνη, είπε ότι «πρόκειται πραγματικά για ένα έθνος τρομοκρατίας και μίσους και αυτή τη στιγμή πληρώνει μεγάλο τίμημα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τις γνωστές του δηλώσεις για την ισχύ του αμερικανικού στρατού, τονίζοντας ότι είναι «ο καλύτερος στον κόσμο», ενώ υποστήριξε ότι προηγούμενες κυβερνήσεις απέτυχαν να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.





Trump on Iran:



They really are a nation of terror and hate.



They are paying a big price right now. pic.twitter.com/MsE4AqrcGb — Clash Report (@clashreport) March 12, 2026

