Σκληρή κριτική κατά του πρωθυπουργού του Ισραήλ Benjamin Netanyahu εξαπέλυσε ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης Νουμάν Κουτουλμούς αναφερόμενος στον πόλεμο στη Γάζα.

Όπως δήλωσε, ορισμένοι επιχειρούν να παρουσιάσουν τον Νετανιάχου ως έναν «νέο Δαβίδ» που θα αναβιώσει το βασίλειο του Ισραήλ, ωστόσο , όπως υποστήριξε, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

«Από τον Νετανιάχου δεν θα προκύψει δεύτερος Δαβίδ αλλά δεύτερος Χίτλερ, ένας δεύτερος Φύρερ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι στη σύγκρουση στη Γάζα το μεγαλύτερο τίμημα το πληρώνουν άμαχοι, κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.





🔴 TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:



"Netanyahu'dan ‘ikinci Davut’ değil, ‘ikinci Hitler’ çıkar; o istikamette ilerliyor." pic.twitter.com/aj3D1saXtP — Conflict (@ConflictTR) March 12, 2026

Προειδοποιήσεις για διεθνή αστάθεια

Μιλώντας σε εκδήλωση ιφτάρ στη Βουλή στην Άγκυρα, ο Κουρτουλμούς τόνισε ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων και γεωπολιτικής αστάθειας.

Όπως ανέφερε, πολλοί από τους κανόνες που χαρακτήριζαν το διεθνές σύστημα έχουν πλέον ανατραπεί, ενώ οι διεθνείς θεσμοί εμφανίζονται ολοένα και πιο αδύναμοι να επιβάλουν την τήρηση του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την επικράτηση της ισχύος έναντι των κανόνων, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο σημαντική την ενίσχυση της ενότητας στο εσωτερικό της Τουρκίας.

«Εξαιρετικά σημαντικός ο οδικός χάρτης για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»

Ο πρόεδρος της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης αναφέρθηκε επίσης στην έκθεση της Επιτροπής Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας για μια «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία».

Όπως δήλωσε, η τελική έκθεση της επιτροπής αποτελεί «μια εξαιρετικά σημαντική εργασία για το μέλλον της χώρας».

«Η Τουρκία παρουσίασε έναν σαφή οδικό χάρτη για να απαλλαγεί από την τρομοκρατική απειλή που έχει επηρεάσει σχεδόν τα 50 από τα 103 χρόνια της Δημοκρατίας μας», ανέφερε.



Διαβάστε επίσης: Νετανιάχου: Δεν θα έκανα ασφάλεια ζωής σε Μοτζάπα - Θα αλλάξουμε την Μ.Ανατολή