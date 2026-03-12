Σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις προχώρησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμήν Νετανιάχου, αναφερόμενος τόσο στη σύγκρουση με το Ιράν όσο και στην κατάσταση στον Λίβανο, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για την ηγεσία της Τεχεράνης και της Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια δηλώσεων του, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι «θα υπάρξουν εκπλήξεις», σημειώνοντας ότι ο ίδιος είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει «ένα επίπεδο πολεμικής ομίχλης» σχετικά με τις επόμενες κινήσεις του Ισραήλ.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε το πάνω χέρι πολύ περισσότερο από ό,τι αναμέναμε και θα πετύχουμε όλους τους στόχους μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν θα έκανα ασφάλεια ζωής σε Μοτζάπα»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Mojtaba Khamenei και του ηγέτη της Hezbollah Naim Qassem.

«Αν ήμουν ασφαλιστής, δεν θα εξέδιδα ασφαλιστήρια ζωής για αυτούς τους δύο», ανέφερε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για πιθανούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν.

Παράλληλα υποστήριξε ότι το Ισραήλ «εξουδετέρωσε τον παλιό τύραννο», προσθέτοντας ότι «ο νέος τύραννος, το νέο πιόνι των Φρουρών της Επανάστασης, δεν μπορεί να εμφανιστεί δημόσια».





«Θα δημιουργήσουμε τις συνθήκες για αλλαγή στο Ιράν»

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι το Ισραήλ εργάζεται ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για πολιτική αλλαγή στην Τεχεράνη.

Όπως δήλωσε, η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τη συμμετοχή του ίδιου του ιρανικού λαού.

«Έχουμε ενημερώσει τον ιρανικό λαό ότι βοήθεια βρίσκεται καθ’ οδόν», σημείωσε, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Προειδοποίηση προς τον Λίβανο για τη Χεζμπολάχ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απηύθυνε και αυστηρή προειδοποίηση προς τη λιβανική κυβέρνηση σχετικά με τη δράση της Χεζμπολάχ. Όπως είπε, το Ισραήλ έχει ενημερώσει τη Βηρυτό ότι «παίζει με τη φωτιά» εάν επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να συνεχίσει να δρα χωρίς να αφοπλιστεί.

«Αν δεν δράσουν οι ίδιοι, θα δράσουμε εμείς», τόνισε, προσθέτοντας ότι η οργάνωση θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».

«Το Ισραήλ αλλάζει τη Μέση Ανατολή»

Κλείνοντας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή.

«Υποσχέθηκα ότι θα αλλάξουμε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, τόσο σε εχθρούς όσο και σε φίλους, και ότι το Ισραήλ θα είναι ισχυρότερο από ποτέ», είπε, υποστηρίζοντας ότι αυτή η αλλαγή είναι ήδη ορατή σε ολόκληρη την περιοχή.



