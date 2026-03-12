Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, τόνισε στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Τούρκο ομόλογό του στην Άγκυρα, ότι το Βερολίνο επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις με την Τουρκία σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και οικονομίας, ενώ συμφώνησε στην ανάγκη τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην υποστήριξη μιας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, που θα μπορούσε να σχεδιαστεί από κοινού με την Τουρκία.

«Η γερμανική κυβέρνηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ενισχύσει τις στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία σε τομείς όπου έχουμε κοινά συμφέροντα. Αυτό αφορά στην ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, σε συνεργασία με την αξιόπιστη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία», δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.





Ανησυχία για τη Μέση Ανατολή



Ο Βάντεφουλ χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνη» την αύξηση της έντασης από το Ιράν και σημείωσε ότι «πρέπει να βρεθεί μια κοινή προοπτική για τον τερματισμό της σύγκρουσης».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Τουρκία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα και προανήγγειλε ότι «τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μία πολύ στενή συνεργασία στο θέμα αυτό».

Επισήμανε ότι η Τουρκία, ως άμεση και γείτονας χώρα, έχει πολλούς λόγους να ανησυχεί για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Ιράν και τη γύρω περιοχή.

Ο Βάντεφουλ ζήτησε, επίσης, από το Ιράν να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, καθώς και το εκτεταμένο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, ενώ ανέφερε ότι θα βρίσκονται σε στενή επαφή με την Τουρκία για το θέμα αυτό, καθώς η Ευρώπη δεν είναι απλός θεατής στην τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή,



Απαντώντας για την κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, ο Βάντεφουλ υπογράμμισε πως «η περιοχή αυτή αποτελεί μία από τις οικονομικές αρτηρίες του κόσμου και όλοι πρέπει να εργαστούν για να επαναλειτουργήσει το στενό το συντομότερο δυνατόν».





Ευρωπαϊκή ασφάλεια και οικονομία



Ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι η συνεργασία με την Τουρκία περιλαμβάνει τομείς, όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η ανανέωση της Τελωνειακής Ένωσης.

«Πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με τη γειτονική μας Τουρκία», σημείωσε, προσθέτοντας την ένδειξη «Made with EU» για προϊόντα που προέρχονται από την Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Βερολίνο, με στόχο να «επαναφέρουμε τις σχέσεις μας σε ένα επίπεδο στενής και φιλικής συνεργασίας στον πολιτικό τομέα», όπως είπε.



