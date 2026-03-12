Την ενίσχυση των οικονομικών και αμυντικών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας, αλλά και την ανάγκη τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Χακάν Φιντάν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του. Γιόχαν Βάντεφουλ. στην Άγκυρα.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αναφέρθηκε επίσης στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και τη συμβολή της Γερμανίας στη διαδικασία ένταξης.





Αμυντικές σχέσεις

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στην πορεία των οικονομικών σχέσεων και ιδιαίτερα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

«Ένας από τους τομείς που θα οδηγήσει σε υψηλότερο επίπεδο την οικονομική μας συνεργασία είναι ο τομέας της αμυντικής βιομηχανίας», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη στάση της Γερμανίας σχετικά με τα μαχητικά Eurofighters.

«Είμαστε επίσης ικανοποιημένοι με τη θετική στάση που επιδεικνύει η Γερμανία στο θέμα της προμήθειας των μαχητικών αεριωθούμενων Eurofighter Typhoon», ανέφερε, en;v πρόσθεσε πως «ευελπιστούμε ειλικρινά αυτή η πολιτική να συνεχιστεί και σε άλλες επικεφαλίδες συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας».





«Κανείς μην κάνει όνειρα»



Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Τουρκία καταβάλλει διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου και προειδοποίησε για κινδύνους αποσταθεροποίησης στο Ιράν.

«Βέβαια στην κορυφή αυτών βρίσκεται ο εν εξελίξει πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος φρόντισε να συμπληρώσει πως «ως Τουρκία καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου».





«Όχι αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν»



Ο Χακάν Φιντάν προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και κάλεσε σε άμεση αποκλιμάκωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποφευχθούν σενάρια που θα μπορούσαν να πλήξουν την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν ή να οδηγήσουν σε αλλαγή καθεστώτος.

«Ο κίνδυνος εξάπλωσης συνεχίζεται, τόσο από γεωγραφική άποψη όσο και από άποψη επίδρασης, και ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν. Εδώ, δεν πρέπει να τίθεται ζήτημα εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν, δεν πρέπει να επιδιώκονται στόχοι όπως η αλλαγή του καθεστώτος. Η περιοχή πρέπει να επανέλθει στην κανονικότητα το συντομότερο δυνατόν», είπε, υπογραμμίζοντας ότι «είναι απολύτως απαραίτητο να συνεργαστούν με τη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες της περιοχής σε αυτό το θέμα».

Παράλληλα προειδοποίησε για σενάρια που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εμφύλιο πόλεμο στο Ιράν.

«Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε σχέδιο που αποσκοπεί στην πρόκληση εμφυλίου πολέμου στο Ιράν και στην υποδαύλιση συγκρούσεων λόγω εθνοτικών ή θρησκευτικών διαφορών.

Προειδοποιούμε από τώρα όσους θέλουν να μπουν σε τέτοιες περιπέτειες, να μην κάνουν τέτοια όνειρα. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε να γίνει ένα λάθος βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.





«Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε τις πιο έντονες στιγμές του πολέμου»



Σην τρέχουσα κατάσταση στην περιοχή, ο Χακάν Φιντάν δήλωσε πως «ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε τις πιο έντονες στιγμές του πολέμου».

Ο Φιντάν πρόσθεσε ότι «η εντατικοποίηση και η καταστροφή που γίνονται όλο και πιο εμφανείς, καθώς και η αύξηση των κινδύνων, έχουν αναδείξει ακόμη περισσότερο την ανάγκη για διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών».

Ο Τούρκος υπουργός ανέφερε ότι, στην παρούσα κατάσταση, η «αποτυχία των προηγούμενων διαπραγματεύσεων και η έκβαση του πολέμου» έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών και ότι, λόγω των επιθέσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, «οι Ιρανοί βρίσκονται φυσιολογικά σε κατάσταση κρίσης εμπιστοσύνης».

«Τί είδους πακέτο προτάσεων μπορεί να προσφερθεί και στις δύο πλευρές; Αυτή τη στιγμή, η αναζήτηση συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή, έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ στις διαπραγματεύσεις και τη διπλωματία. Οι προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται αδιάκοπα», πρόσθεσε.





«Συζητάμε τόσο και με το Ιράν όσο και με τις ΗΠΑ»





Ο Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι θα συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις και τις διπλωματικές προσπάθειες με τους εταίρους και τους φίλους τους στην περιοχή, λέγοντας: «Συζητάμε τόσο με την πλευρά του Ιράν όσο και με την πλευρά των ΗΠΑ. Ωστόσο, η στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται».

Αλλά για να σταματήσει το συντομότερο δυνατόν αυτή η αδικία, «πρέπει να πατηθεί το κουμπί της ειρήνης, το κουμπί της εκεχειρίας», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.





Κριτική στο Ισραήλ και ανησυχία για τον Λίβανο





Ο Φιντάν επέκρινε έντονα και την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειες του Ισραήλ επιδεινώνουν την ανθρωπιστική κατάσταση στην περιοχή.

«Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πολέμου και κάθε ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή.

Το Ισραήλ, το οποίο ακολουθεί επεκτατική πολιτική, εκμεταλλευόμενο τον υφιστάμενο πόλεμο, μεταφέρει τον βρώμικο πόλεμό του και στον Λίβανο».

Υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο πρέπει να σταματήσουν, «προτού το κράτος του Λιβάνου φτάσει στο σημείο να καταρρεύσει».





Ευρωπαϊκή προοπτική Τουρκίας





Ο Τούρκος υπουργός υπογράμμισε ενώπιον του Γερμανού ομολόγου του το στόχο της Τουρκίας για ένταξη στην ΕΕ, η οποία, όπως τόνισε, πρέπει να προχωρήσει με αντικειμενικά κριτήρια.

«Δεν πρέπει να λησμονάται ότι η διαδικασία ένταξης αποτελεί ευθύνη όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και των δύο πλευρών. Η προσδοκία μας είναι αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων».





Ευρωπαϊκή ασφάλεια (SAFE)

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, υπογραμμίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες της ΕΕ θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ και να περιλαμβάνουν όλους τους συμμάχους.

«Το θέμα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ατζέντας μας. Πιστεύουμε ότι αποτελεί τον θεμελιώδη λίθο της ευρωπαϊκής ατλαντικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Ο αποκλεισμός της χώρας μας, που είναι ένας ισχυρός σύμμαχος του ΝΑΤΟ, από τις πρωτοβουλίες αυτές εκ μέρους της ΕΕ εγκυμονεί κινδύνους αποδυνάμωσης της ασφάλειάς της», σημείωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, ευχαριστώντας τη Γερμανία για τη στήριξή της στο ζήτημα.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο φίλο μου κ. Βάντεφουλ για την ξεκάθαρη θέση του και την υποστήριξη της Γερμανίας για τη συμπερίληψη της χώρας μας στις πρωτοβουλίες της ΕΕ», όπως είπε.





Πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας και διαπραγματεύσεις





Ο Τούρκος υπουργός αναφέρθηκε, τέλος, στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται κοντά σε πρόοδο και ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει νέο γύρο συνομιλιών.

Κλείνοντας, ο Φιντάν υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας για την ασφάλεια της Ευρώπης.

«Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Γερμανίας είναι πολυεπίπεδες και βασίζονται σε στέρεα θεμέλια. Σήμερα επιβεβαιώσαμε αμοιβαία ότι η στενή συνεργασία μεταξύ των χωρών μας είναι αναντικατάστατη για την ασφάλεια και την ειρήνη της Ευρώπης και των γειτονικών περιοχών», δήλωσε.



