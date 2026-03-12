Μια ειδοποίηση του FBI προς τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου τον περασμένο μήνα με την οποία προειδοποιούσε για το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να επιχειρήσει να ανταποδώσει τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν εξαπολύοντας επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην Καλιφόρνια βασιζόταν σε μία ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, προσθέτοντας πως δεν υπήρξε ποτέ μια τέτοια απειλή στις ΗΠΑ από το Ιράν.

Η εμπιστευτική ειδοποίηση, την οποία εξέδωσε το FBI μέσω του Κοινού Περιφερειακού Κέντρου Πληροφοριών του Λος Άντζελες, κυκλοφόρησε δημοσίως χθες, την ώρα που ο πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε την 28η Φεβρουαρίου με μαζικούς αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς έχει ενταθεί.

Η ειδοποίηση επικαλέστηκε πληροφορίες του FBI ότι, από τις αρχές Φεβρουαρίου, το Ιράν «υποτίθεται ότι προσπαθούσε να πραγματοποιήσει μια αιφνιδιαστική επίθεση με τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων», που θα είχε εκτοξεύσει από ένα σκάφος εναντίον στόχων στην Καλιφόρνια «στην περίπτωση που οι ΗΠΑ διεξήγαγαν πλήγματα εναντίον του Ιράν».

Σε μια ανάρτηση στο Χ, η Λέβιτ έγραψε σήμερα πως ο συναγερμός βασιζόταν σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εστάλη σε τοπικές δυνάμεις επιβολής του νόμου στην Καλιφόρνια και περιείχε μια μοναδική, μη εξακριβωμένη πληροφορία.

«Για να είμαστε σαφείς: Καμία τέτοια απειλή από το Ιράν προς την πατρίδα μας δεν υφίσταται και δεν υφίστατο ποτέ», έγραψε η Λέβιτ.

Το ABC News μετέδωσε πρώτο την είδηση του ενημερωτικού δελτίου ασφαλείας του FBI.

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαξίωσε την ιδέα επιθέσεων με στήριξη του Ιράν στην αμερικανική επικράτεια.

Ερωτηθείς χθες εάν ανησυχεί ότι το Ιράν ενδέχεται να εντείνει τα αντίποινά του συμπεριλαμβάνοντας πλήγματα σε αμερικανικό έδαφος, ο Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους: «Όχι, δεν ανησυχώ».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ