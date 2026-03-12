Η αστυνομία στο Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν κλήθηκε την Πέμπτη να αντιμετωπίσει έναν ένοπλο που πυροβολούσε σε συναγωγή.

Δεν είναι σαφές για την ώρα αν υπάρχουν θύματα.

Πληροφορίες μιλούν για ένα αυτοκίνητο που χτύπησε στο κτίριο και πήρε φωτιά.



Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ προέτρεψε τα εβραϊκά ιδρύματα να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους ώστε κανένας να μην εισέρχεται ή εξέρχεται στα κτίρια.



