Η αστυνομία στο Γουέστ Μπλούμφιλντ του Μίσιγκαν κλήθηκε την Πέμπτη να αντιμετωπίσει έναν ένοπλο που πυροβολούσε σε συναγωγή.

Δεν είναι σαφές για την ώρα αν υπάρχουν θύματα.



Πληροφορίες μιλούν για ένα αυτοκίνητο που χτύπησε στο κτίριο και πήρε φωτιά.





Police are currently responding to an active shooter at Temple Israel Synagogue in Michigan.



All nearby schools and houses of worship have been told to shelter in place while police respond.



Police are currently responding to an active shooter at Temple Israel Synagogue in Michigan.

All nearby schools and houses of worship have been told to shelter in place while police respond.





Η Εβραϊκή Ομοσπονδία του Ντιτρόιτ προέτρεψε τα εβραϊκά ιδρύματα να κλειδώσουν τις εγκαταστάσεις τους ώστε κανένας να μην εισέρχεται ή εξέρχεται στα κτίρια.







🚨Breaking: Authorities are responding to reports of an active shooter at Temple Israel synagogue in West Bloomfield, Michigan. Police are on scene, and officials have not yet confirmed any victims.pic.twitter.com/SwTjPEuXdH — Red Line News (@RedLineNewsUSA) March 12, 2026



