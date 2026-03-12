Τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς μέσα σε κτίριο στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια το πρωί της Πέμπτης.

Ο δράστης είναι νεκρός, αναφέρουν οι Αρχές.

Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν λίγο πριν τις 10:50 (τοπική ώρα, 16:50 στην Κύπρο) στο Constant Hall του πανεπιστημίου στο campus του Νόρφολκ.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο, σύμφωνα με το CNN που επικαλείται το πανεπιστήμιο. Δεν είναι γνωστό σε τι κατάσταση βρίσκονται.

Η αστυνομία του πανεπιστημίου, η αστυνομία του Νόρφολκ και το προσωπικό έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν αμέσως στο περιστατικό, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Ανταποκρίθηκαν επίσης και ειδικοί πράκτορες του ATF, την ομοσπονδιακής υπηρεσίας για τα όπλα.

Το πανεπιστήμιο ακύρωσε τα μαθήματα και τις δραστηριότητες στον κύριο campus για το υπόλοιπο της ημέρας. «Παρακαλούμε αποφύγετε την περιοχή μέσα και γύρω από το Constant Hall, όπου συνεχίζει να εργάζεται το προσωπικό έκτακτης ανάγκης», αναφέρει η ειδοποίηση του πανεπιστημίου.

Το Πανεπιστήμιο Old Dominion έχει περίπου 24.000 φοιτητές, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.



Πηγή: Πρώτο Θέμα