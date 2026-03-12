Η Βρετανία εξετάζει τις επιλογές που διαθέτει για ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο, μετά την αύξηση των ιρανικών επιθέσεων σε πλοία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, σημειώνοντας ότι το Λονδίνο διαθέτει ήδη αυτόνομα ναρκαλιευτικά συστήματα στην περιοχή.

Το Βασιλικό Ναυτικό ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το τελευταίο ναρκαλιευτικό του, το HMS Middleton, που έδρευε στο Μπαχρέιν, επέστρεψε στη Βρετανία την 1η Μαρτίου. Το πλοίο αυτό, που είναι άνω των 40 ετών, δεν έχει πλέον πιστοποιητικό ασφαλούς πλεύσης.

«Έχουμε κάποια αυτόνομα συστήματα ναρκαλιείας ήδη στην περιοχή. Υπάρχουν πρόσθετες επιλογές τις οποίες εξετάζουμε και θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε, παράλληλα με τους συμμάχους μας», είπε ο υπουργός.

Την Τετάρτη δύο πηγές είπαν στο πρακτορείο Reuters ότι το Ιράν έχει ποντίσει περίπου 12 νάρκες στα Στενά του Χορμούζ, μια ενέργεια που αναμένεται ότι θα περιπλέξει το άνοιγμα του θαλάσσιου διαύλου. Ο αμερικανικός στρατός λέει ότι βάζει στο στόχαστρο τις ναρκοθετίδες του Ιράν και βύθισε 16 από αυτές την Τρίτη.

Δύο δεξαμενόπλοια φλέγονταν σήμερα σε ένα λιμάνι του Ιράκ αφού τα έπληξαν λέμβοι με εκρηκτικά, που υπάρχουν υποψίες ότι ανήκαν στο Ιράν. Λίγο νωρίτερα, άλλα τρία πλοία δέχτηκαν επίθεση στον Κόλπο. Ο Χίλι περιέγραψε την κατάσταση ως «μεγάλη κλιμάκωση» εκ μέρους της Τεχεράνης.

«Πρόκειται για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Είναι μια πολύ σοβαρή κατάσταση που επηρεάζει τις τιμές του πετρελαίου και το κόστος διαβίωσης όλων μας», τόνισε.



