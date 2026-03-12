Οι εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικούς Δικαστηρίου δήλωσαν σήμερα ότι ξεκίνησε μια έρευνα για πράξεις απέλασης που φαίνεται πως διαπράχθηκαν από τη Λευκορωσία.

Η Λευκορωσία δεν είναι μέλος του ΔΠΔ, αλλά η υπόθεση κατατέθηκε από τη Λιθουανία, η οποία είναι μέλος.

Οι εισαγγελείς διαπίστωσαν ότι τουλάχιστον μέρος των φερόμενων εγκλημάτων διαπράχθηκε από τις αρχές της Λευκορωσίας στην επικράτεια της Λιθουανίας, γεγονός που τους παρέχει τη δικαιοδοσία.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ