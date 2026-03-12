Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανησυχεί για τις επιπτώσεις που θα έχει η αύξηση της τιμής της ενέργειας στους Αμερικανούς καταναλωτές, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ στο τηλεοπτικό κανάλι Fox News, σημειώνοντας όμως ότι αναμένονται «μόνο μερικές εβδομάδες» αναστάτωσης στην αγορά ενέργειας.

Ο Ράιτ ανέλαβε προσωπικά την ευθύνη για την ανάρτηση που έγινε στον λογαριασμό του σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης και ανέφερε λανθασμένα ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ συνόδευσε ένα δεξαμενόπλοιο που πέρασε τα Στενά του Χορμούζ.

Στη συνέντευξή του στην εκπομπή "America's Newsroom" ο υπουργός είπε ότι η ανάρτηση ήταν το αποτέλεσμα μιας «ασυνεννοησίας» στο υπουργείο και δεσμεύτηκε ότι στο μέλλον θα εγκρίνει ο ίδιος τις αναρτήσεις, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο.



Διαβάστε επίσης: Τραμπ: Κερδίζουμε από το πετρέλαιο -Δεν θα αφήσω το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ