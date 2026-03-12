Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικουσόρ Νταν δήλωσε σήμερα ότι υπέγραψε ένα έγγραφο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την από κοινού παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρουμανία χωρίς να προβεί σε περαιτέρω λεπτομέρειες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ