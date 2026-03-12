Πυραυλική επίθεση σημειώθηκε κατά ιταλικής στρατιωτικής βάσης στο Ερμπίλ του Ιράκ, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ των στρατιωτών, σύμφωνα με δηλώσεις Ιταλών αξιωματούχων τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ύστερα από ενημέρωση που έλαβε από τον υπουργό Άμυνας της χώρας, Γκουίντο Κροζέτο.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει αρνητικές ειδήσεις. Δεν γνωρίζουμε αν η επίθεση συνεχίζεται, είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά γνωρίζουμε ότι όλοι οι στρατιώτες μας είναι ασφαλείς και βρίσκονται σε καταφύγιο», δήλωσε ο Ταγιάνι.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε την κατάσταση «επικίνδυνη», επισημαίνοντας ότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η φύση της επίθεσης. Όπως ανέφερε, παραμένει άγνωστο εάν στόχος ήταν ειδικά το ιταλικό στρατιωτικό απόσπασμα ή γενικότερα οι δυνάμεις που σταθμεύουν στη βάση, στην οποία φιλοξενούνται μονάδες από περισσότερες χώρες.

«Δεν ήταν ακόμη δυνατό να εξακριβωθεί αν πρόκειται για ιρανικό πύραυλο ή για πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές κατά της συγκεκριμένης βάσης», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι ιταλικές αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στην περιοχή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απώλειες ή τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού που υπηρετεί στη βάση του Ερμπίλ.

Πηγή: ΕΡΤ