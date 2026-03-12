Οι αρχές του Ιράν διεμήνυσαν χθες Τετάρτη ότι είναι έτοιμες για πόλεμο με μεγάλη διάρκεια, δώδεκα ημέρες μετά την έναρξη των βομβαρδισμών των ΗΠΑ και του Ισραήλ, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον «κοντά στην ήττα».

Ο πόλεμος, που έχει εξαπλωθεί στη Μέση Ανατολή, απειλεί τον εφοδιασμό με πετρέλαιο της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς η κίνηση έχει παραλύσει στο στενό του Χορμούζ, θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας.

Μπροστά στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου --το Brent Βόρειας Θάλασσας ξεπέρασε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι (+9,3%) περί τις 05:00 ώρα Ελλάδας, ενώ το WTI βρισκόταν σχεδόν στα 95 (+8,8%)-- ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε πως η Ουάσιγκτον θα αποδεσμεύσει στρατηγικά αποθέματα. «Θα το κάνουμε και μετά θα πάμε να γεμίσουμε» τα ντεπόζιτα των αυτοκινήτων, διαβεβαίωσε, προεξοφλώντας υποχώρηση των τιμών στις αντλίες των πρατηρίων. Ο υπουργός Ενέργειας της κυβέρνησής του Κρις Ράιτ ανακοίνωσε νωρίτερα την αποδέσμευση 172 εκατομμυρίων βαρελιών «από την επόμενη εβδομάδα» προοδευτικά.

Νωρίτερα χθες οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ), συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, αποφάσισαν να προχωρήσουν στην αποδέσμευση 400 εκατ. βαρελιών --ρεκόρ-- από τα στρατηγικά τους αποθέματα για να αμβλυνθούν οι οικονομικές συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Οι αγορές όμως δεν μοιάζουν και τόσο καθησυχασμένες.

Το Ιράν «βρίσκεται κοντά στην ήττα», είπε χθες βράδυ ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ, στο τέλος άλλης μιας μέρας που έδωσε αντιφατικές ενδείξεις για τις προθέσεις του.

Όχι «πριν να έχει έρθει η ώρα»

Πρώτα επανέλαβε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», έκρινε πως δεν έχει απομείνει «σχεδόν τίποτα» να βομβαρδίσει ο στρατός του στο Ιράν, ότι η στρατιωτική «εξόρμηση» των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία είναι «πολύ μπροστά» από το χρονοδιάγραμμα, όποιο κι αν είναι.

Κατόπιν είπε, σε εμφάνισή του σε συγκέντρωση στο Κεντάκι: «Δεν θέλουμε να φύγουμε προτού να έχει έρθει ώρα, έτσι δεν είναι; Πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά, όχι;», χωρίς να ξεκαθαρίσει ποιοι ακριβώς ήταν οι στόχοι --«η δουλειά»-- στους οποίους αναφερόταν.

Την πρώτη εβδομάδα του πολέμου, το κόστος για την Ουάσιγκτον ξεπέρασε τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ανέφερε χθες η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη πηγές της στο Κογκρέσο.

Το Ισραήλ, το οποίο δεν έχει ορίσει «κανέναν χρονικό περιορισμό», τόνιζε χθες πως έχει «ευρεία γκάμα στόχων» στο Ιράν.

Στην άλλη πλευρά, οι Φρουροί της Επανάστασης τόνισαν πως είναι έτοιμοι για μακρά εκστρατεία ώστε η Ουάσιγκτον να αναγκαστεί να κάνει πίσω εξαιτίας του σφυροκοπήματος δυτικών συμφερόντων.

Ο Αλί Φανταβί, αξιωματικός των Φρουρών, επέσεισε την απειλή «πολέμου φθοράς» και της «καταστροφής ολόκληρης της αμερικανικής οικονομίας» αν όχι «της παγκόσμιας οικονομίας».

Ανησυχίες για ναρκοθέτηση του στενού

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι έπληξε δυο πλοία στο στενό του Χορμούζ.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν σταματά μολαταύτα να διαβεβαιώνει πως θα επικρατεί «μεγάλη ασφάλεια» σύντομα σε αυτό το θαλάσσιο πέρασμα από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) που παραδίδεται στις διεθνείς αγορές.

Διαβεβαίωσε πως «28 πλοία» με δυνατότητα πόντισης ναρκών του Ιράν χτυπήθηκαν. Το ενδεχόμενο το στενό να ναρκοθετηθεί θορυβεί τη διεθνή κοινότητα.

Στα βασίλεια του Κόλπου, τα ιρανικά πλήγματα αντιποίνων έχουν μετατραπεί σε καθημερινότητα.

Ο αμερικανικός τραπεζικός γίγαντας Citi και οι εταιρείες συμβούλων Deloitte και PwC προχώρησαν στην εσπευσμένη απομάκρυνση εργαζομένων τους ή το κλείσιμο των γραφείων τους στο Ντουμπάι χθες έπειτα από απειλές.

Δυο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης των Εμιράτων τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους. «Πέταγαν τόσο χαμηλά που τα έβλεπα πολύ καθαρά», είπε ινδός εργάτης σε τερματικό σταθμό φορτώσεων και εκφορτώσεων υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων χτυπήθηκαν στο Ομάν, ενώ μεγάλη πετρελαιοπηγή έγινε ξανά στόχος drones στη Σαουδική Αραβία.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απαίτησε τον «άμεσο τερματισμό» των ιρανικών επιθέσεων αντιποίνων, με τον ιρανό πρεσβευτή στον διεθνή οργανισμό να εξεγείρεται.

Δεξαμενόπλοια στις φλόγες

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ έχουν πλήξει 13 φορές ιρανικές ενεργειακές υποδομές, ενώ οι ιρανικές έχουν στοχοποιήσει 25 φορές αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τα λιμάνια μπορεί να γίνουν στόχος. Ο αμερικανικός στρατός προειδοποίησε χθες τους ιρανούς πολίτες να απομακρυνθούν από αυτά στην περιοχή του στενού του Χορμούζ, καθώς κατ’ αυτόν αφού «χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς» δεν έχουν πλέον «καθεστώς προστασίας».

Ο ιρανικός στρατός αντέτεινε πως σε περίπτωση επιθέσεων εναντίον λιμένων της χώρας, «όλα τα λιμάνια και οι αποβάθρες στην περιοχή θα μετατραπούν σε θεμιτούς στόχους» της Τεχεράνης.

Με αυτό το φόντο σημειώθηκε σήμερα επίθεση εναντίον δυο δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά της Βασόρας, στο νότιο Ιράκ, που δεν είναι σαφές ακόμη από ποιον ή πώς έγινε. Οι ιρακινές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον έναν ναυτικό νεκρό --η εθνικότητά του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη-- και έρευνες σε εξέλιξη για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».

Η ιρακινή κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται πλοίο στα ανοικτά φλεγόμενο, με πυκνό καπνό να αναδίδεται.

Πλήγματα «από κοινού»

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπεί τον Λίβανο, λέγοντας πως βάζει στο στόχαστρο το σιιτικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν. Σφοδροί βομβαρδισμοί έγιναν χθες στο νότιο τομέα της Βηρυτού, μετέδωσαν ανταποκριτές του AFP.

Οι λιβανικές αρχές, που κάνουν λόγο για πάνω από 800.000 εσωτερικά εκτοπισμένους, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί ότι ακόμη επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέο κύμα επιδρομών «ευρείας κλίμακας» στην Τεχεράνη, αφού το Ιράν γνωστοποίησε ότι διεξήγαγε επιχείρηση «από κοινού» με τη Χεζμπολά εναντίον περίπου πενήντα στόχων στο ισραηλινό έδαφος για κάπου «πέντε ώρες» χρησιμοποιώντας πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Η Χεζμπολά ανέφερε πως εκτόξευσε πυραύλους εναντίον βάσης της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε μέσω X έκκληση στο Ισραήλ να απέχει από «χερσαία επίθεση» στον Λίβανο.

Στην Τεχεράνη, η καθημερινή ζωή αναδιοργανώνεται εν μέσω των βομβαρδισμών. Υπάρχουν ακόμα «τρόφιμα στα καταστήματα», είπε με ανακούφιση εβδομηντάρης κάτοικος.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζταμπά Χαμενεΐ, που αναδείχθηκε στο αξίωμα την Κυριακή και διαδέχεται τον πατέρα του Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, δεν έχει κάνει ακόμη δημόσια εμφάνιση.

«Τραυματίστηκε» στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση και δηλώσεις του ιρανού πρεσβευτή στην Κύπρο που δημοσίευσε η εφημερίδα The Guardian.

Παρά τις βόμβες, πλήθη Ιρανών βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας και παραβρέθηκαν σε κηδείες πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων πεσόντων στον πόλεμο, υπό τα βλέμματα μελών των ειδικών δυνάμεων, με πλήρη ατομικό οπλισμό, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Είναι σαφές ότι η Τεχεράνη δεν έχει καμιά πρόθεση να ανεχτεί οποιαδήποτε κινητοποίηση της αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός της αστυνομίας Αχμάντ-Ρεζά Ραντάν, διαβεβαίωσε ότι οι άνδρες του κρατούν «το δάχτυλο στη σκανδάλη». Οι ιρανικές αρχές είχαν ήδη διαμηνύσει πως θα εκλάβουν οποιονδήποτε διαδηλώσει εναντίον τους «εχθρό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa