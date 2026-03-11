Έκκληση για αποκλιμάκωση των συγκρούσεων και επιστροφή στη διπλωματία απηύθυνε ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε δείπνο ιφτάρ του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) στην Άγκυρα με πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και κοινοβουλευτικών ομάδων.

Ο Τούρκος πρόεδρος επέκρινε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και τόνισε ότι η Άγκυρα εργάζεται για κατάπαυση του πυρός και επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην περιοχή.

Σφοδρή κριτική στον Νετανιάχου

Σε μία ακόμη επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι ακόμη και στο εσωτερικό του Ισραήλ αυξάνεται η δυσαρέσκεια για την πολιτική του.

«Ακόμη και ο ισραηλινός λαός, που περνάει κάθε βράδυ στα καταφύγια, δηλώνει πλέον ανοιχτά ότι ο Νετανιάχου είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που τους έχει συμβεί μετά το Ολοκαύτωμα».

Στάση της Τουρκίας στην κρίση με το Ιράν

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην περιοχή, ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία δεν επιδιώκει να επωφεληθεί από τις συγκρούσεις και στηρίζει τη διπλωματική επίλυση των κρίσεων.

«Δεν μπορούμε ποτέ να θεωρήσουμε τη ζημία των άλλων ως δικό μας κέρδος. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να επωφεληθούμε από τον πόνο των άλλων. Η στάση μας στην κρίση του Ιράν είναι απολύτως σαφής και ξεκάθαρη. Η Τουρκία είναι πάντα στο πλευρό της διπλωματίας και όχι του πολέμου».

Πρωτοβουλίες για κατάπαυση πυρός

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα καταβάλλει διπλωματικές προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επιστροφή των εμπλεκομένων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Ως Τουρκία καταβάλλουμε εντατικές προσπάθειες, ώστε να αποσυρθούν τα χέρια από τις σκανδάλες, να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός και να επιστρέψουν τα μέρη ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Έκκληση για άμεση αποκλιμάκωση

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε για τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των συγκρούσεων στην περιοχή και υπογράμμισε την ανάγκη άμεσης αποκλιμάκωσης.

«Μας απασχολεί το πώς θα σβήσουμε αυτή τη φωτιά πριν οι φλόγες μεγαλώσουν περισσότερο, πριν διευρυνθεί κι άλλο ο πύρινος κλοιός, πριν χαθούν περισσότερες ζωές και πριν χυθεί περισσότερο αίμα».