Οι ρωσικές δυνάμεις για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποίησαν επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε σταθμό άντλησης πετρελαίου στην περιοχή της Οδησσού στη νότια Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της ουκρανικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου Naftogaz.

Σε δηλώσεις του ο Σέρχιι Κορέτσκι αναφέρει ότι οι επιθέσεις έχουν στόχο να αποτρέψουν τις εναλλακτικές προμήθειες μη ρωσικού πετρελαίου προς την Ευρώπη, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει εφέτος περισσότερες από 30 επιθέσεις σε υποδομές της Naftogaz.

Ο Κορέτσκι δεν διευκρίνισε σε τι ακριβώς επιτίθεντο οι ρωσικές δυνάμεις, αλλά στη νότια Ουκρανία υπάρχει ο αγωγός πετρελαίου Οδησσός-Μπρόντι, ο οποίος προηγουμένως χρησιμοποιούνταν για την άντληση πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα και την διοχέτευση του στην Ευρώπη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters