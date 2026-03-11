Ελληνόκτητο είναι ένα από τα τρία εμπορικά πλοία που επλήγησαν από βλήματα αγνώστου προέλευσης στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν θύματα ή τραυματισμοί μεταξύ των μελών των πληρωμάτων.

Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης κινδύνων Vanguard, το ελληνόκτητο πλοίο ταυτοποιήθηκε ως το Star Gwyneth, φορτηγό χύδην φορτίου χωρητικότητας 83.000 dwt, ναυπηγημένο το 2006 και υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 50 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ντουμπάι, όπου το πλοίο δέχθηκε πλήγμα στο κύτος από άγνωστης προέλευσης βλήμα.

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διαχειρίζεται στόλο που αριθμεί περισσότερα από 160 πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου.



