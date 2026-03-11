Tο Κρεμλίνο βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ιρανική ηγεσία και η Μόσχα είναι έτοιμη να συνεισφέρει στην επιστροφή στην ειρήνη και στη σταθερότητα στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

"Εδώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι βρισκόμαστε σε μόνιμη επαφή με την ιρανική πλευρά και με την ιρανική ηγεσία", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

"Οπως έχει πει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ρωσία είναι πάντα έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να αποκαταστήσει την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή", πρόσθεσε.

Ο Πούτιν και ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ συνομίλησαν με τους Ιρανούς ομολόγους τους τις τελευταίες ημέρες, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι Βρετανοί ειδικοί ενέχονται στο φονικό ουκρανικό πλήγμα στην πόλη Μπριάνσκ της Ρωσίας με τη χρήση βρετανικών πυραύλων Storm Shadow (σ.σ.: βρετανογαλλικής παραγωγής πύραυλοι κρουζ μεγάλου βεληνεκούς).

Ο Πεσκόφ πρόσθεσε ότι η "ειδική στρατιωτική επιχείρηση", όπως την αποκαλεί η Μόσχα, θα συνεχιστεί για να εμποδίσει τέτοιες "βάρβαρες" επιθέσεις.

Στην επίθεση στο Μπριάνσκ, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν 37.

Η Ουκρανία είπε ότι έπληξε εργοστάσιο που κατασκευάζει εξαρτήματα πυραύλων, ενώ η Μόσχα υποστηρίζει ότι το Κίεβο στοχοθέτησε αμάχους.

Οι σημαντικές διακοπές και τα προβλήματα στο διαδίκτυο που σημειώθηκαν στη Ρωσία τις τελευταίες ημέρες θα συνεχισθούν «για όσο χρειαστεί» ώστε να διασφαλιστεί «η ασφάλεια των πολιτών» απέναντι στις ουκρανικές απειλές, είπε επιπλέον ο Πεσκόφ.

«Το καθεστώς του Κιέβου χρησιμοποιεί ολοένα και πιο εξελιγμένες μεθόδους για τις επιθέσεις του και τα τεχνολογικά αντίμετρα είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών», διευκρίνισε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών για την Ουκρανία πιθανόν να πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, αλλά ακόμη δεν υπάρχουν συγκεκριμένες λεπτομέρειες παρά μόνο η αντίληψη ότι η ειρηνευτική διαδικασία θα συνεχιστεί.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών στην τουρκική αυτή πόλη τον περασμένο χρόνο. Οι διαπραγματεύσεις με αμερικανική διαμεσολάβηση διεξήχθησαν φέτος στο Αμπού Ντάμπι και στη Γενεύη.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Φλέγεται για 12η ημέρα η Μέση Ανατολή με μπαράζ εκατέρωθεν επιθέσεων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP