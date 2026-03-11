Οι Yπουργοί Ενέργειας της G7 (ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών) δήλωσαν ότι «είναι έτοιμοι» να λάβουν «όλα τα αναγκαία μέτρα», σε συντονισμό με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), για να αντιμετωπίσουν την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Wall Street Journal μετέδωσε την Τρίτη, επικαλούμενη αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα, ότι ο IEA έχει προτείνει τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, προκειμένου να περιοριστεί η εκτίναξη των τιμών του αργού που προκαλεί ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν.

Έπειτα από εικονική συνάντηση την Τρίτη με τον εκτελεστικό διευθυντή του IEA, οι Υπουργοί ανέφεραν, σε ανακοίνωσή τους, ότι «τα μέλη της G7 θα εξετάσουν προσεκτικά τις εισηγήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων».

«Κατ’ αρχήν, στηρίζουμε την εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση της κατάστασης, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στρατηγικών αποθεμάτων», σημείωσαν, προσθέτοντας ότι υπάρχει συντονισμός εντός της G7, με χώρες μέλη του IEA αλλά και ευρύτερα.

«Συμφωνήσαμε να είμαστε έτοιμοι να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα σε συντονισμό με τα μέλη του IEA», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Οι Υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντήθηκαν τη Δευτέρα και οι Υπουργοί Ενέργειας την Τρίτη για να συζητήσουν την πιθανή αποδέσμευση έκτακτων αποθεμάτων.

Ο Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, Ρολάν Ρεσκί, της χώρας που ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ομάδας των επτά πιο ανεπτυγμένων οικονομιών, δήλωσε την Τρίτη: «Θέλουμε να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε ανά πάσα στιγμή».

Οι ασιατικές μετοχές συνέχισαν την άνοδο την Τετάρτη, ενώ οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν μετά το δημοσίευμα της WSJ.

Η αγορά του αργού πετρελαίου έχει πληγεί από έντονες διακυμάνσεις από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ άρχισαν να πλήττουν το Ιράν στα τέλη του περασμένου μήνα, με την Τεχεράνη να ανταποδίδει επιθέσεις σε στόχους σε ολόκληρο τον πετρελαιοπαραγωγό Περσικό Κόλπο και να κλείνει ουσιαστικά τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ.

Οι χώρες μέλη του IEA διαθέτουν σήμερα πάνω από 1,2 δισεκατομμύριο βαρέλια δημόσιων στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης, ενώ επιπλέον 600 εκατομμύρια βαρέλια τηρούνται από τη βιομηχανία βάσει κυβερνητικών υποχρεώσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ