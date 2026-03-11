Η Αστυνομία της Αυστραλία βοήθησε ακόμη δύο μέλη της αποστολής της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν να ξεφύγουν από τους συνοδούς τους προκειμένου να ζητήσουν άσυλο, ωστόσο μία από αυτές άλλαξε γνώμη και αποφάσισε να επιστρέψει στο Ιράν, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Εσωτερικών της χώρας.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια των παικτριών σε περίπτωση επιστροφής τους στην πατρίδα τους εντάθηκαν, αφού η ιρανική κρατική τηλεόραση χαρακτήρισε την ομάδα «προδότες εν καιρώ πολέμου», επειδή αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο σε αγώνα του Ασιατικού Κυπέλλου γυναικών στην Αυστραλία νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, Τόνι Μπεργκ, ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο ότι η 21χρονη επιθετικός Mohaddeseh Zolfi και η υπάλληλος υποστήριξης της ομάδας Zahra Soltan Moshkehkar αποδέχθηκαν το βράδυ της Τρίτης την ανοικτή προσφορά βοήθειας της Κυβέρνησης, αφού πέντε παίκτριες της ομάδας είχαν λάβει άσυλο μία ημέρα νωρίτερα.

Ωστόσο, «μία από τις δύο που είχαν αποφασίσει να παραμείνουν χθες το βράδυ μίλησε με κάποιες από τις συμπαίκτριες που είχαν φύγει και άλλαξε γνώμη», δήλωσε ο Μπεργκ, χωρίς να διευκρινίσει ποια από τις δύο αποφάσισε να επιστρέψει στο Ιράν.

«Στην Αυστραλία οι άνθρωποι μπορούν να αλλάξουν γνώμη, μπορούν να ταξιδεύουν. Σεβόμαστε λοιπόν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έλαβε αυτή την απόφαση», πρόσθεσε.

Ο Μπεργκ είπε ότι οι υπόλοιπες παίκτριες μεταφέρθηκαν σε ασφαλή τοποθεσία, αφού το μέλος που άλλαξε απόφαση επικοινώνησε με την ιρανική πρεσβεία αποκαλύπτοντας την τοποθεσία τους.

Η Zolfi και η Moshkehkar απομακρύνθηκαν από την υπόλοιπη ομάδα με τη βοήθεια της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Αστυνομίας προτού επιβιβαστούν σε εσωτερική πτήση προς το Σίδνεϊ.

Πριν φύγουν από τη χώρα, οι αυστραλιανές αρχές απομάκρυναν την υπόλοιπη ομάδα από τους Ιρανούς συνοδούς τους στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ και τους ενημέρωσαν για τις επιλογές τους πριν αναχωρήσουν από την Αυστραλία. Όσες έφτασαν στο αεροδρόμιο επέλεξαν τελικά να επιστρέψουν στο Ιράν.

«Αυτό που διασφαλίσαμε ήταν ότι δεν υπήρχε καμία βιασύνη, καμία πίεση. Όλα είχαν στόχο να διασφαλιστεί η αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων ώστε να μπορέσουν να κάνουν τη δική τους επιλογή», δήλωσε ο Μπεργκ σε ενημέρωση δημοσιογράφων στην Καμπέρα.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - «Η πιο βίαιη επίθεση από την αρχή του πολέμου»

Φόβοι για τις οικογένειές τους

Ο Μπεργκ ανέφερε ότι ορισμένες παίκτριες τον ρώτησαν για τη δυνατότητα βοήθειας ώστε να εγκαταλείψουν το Ιράν και μέλη των οικογενειών τους.

«Προφανώς, όταν οι άνθρωποι γίνονται μόνιμοι κάτοικοι υπάρχουν δικαιώματα που έχουν όσον αφορά τη χορηγία για άλλα μέλη της οικογένειας. Αλλά όλα αυτά έχουν σημασία μόνο εάν οι άνθρωποι μπορούν να φύγουν από το Ιράν εξαρχής», είπε.

Ορισμένες παίκτριες συζήτησαν τις επιλογές τους με τις οικογένειές τους αλλά τελικά απέρριψαν την προσφορά να παραμείνουν στην Αυστραλία. Η ομάδα έχει πλέον φτάσει στην Κουάλα Λουμπούρ καθ’ οδόν προς το Ιράν.

Η Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου Ασίας επιβεβαίωσε την άφιξη της ομάδας, αναφέροντας ότι τα μέλη της διαμένουν σε ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η AFC θα παράσχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στην ομάδα κατά τη διάρκεια της παραμονής της μέχρι να επιβεβαιωθούν οι επόμενες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις», ανέφερε εκπρόσωπος της συνομοσπονδίας σε ανακοίνωση.

Η ιρανική πρεσβεία στην Κουάλα Λουμπούρ δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Μαλαισίας Bernama ότι οι παίκτριες είναι καλά στην υγεία τους και «θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα».

Η συμμετοχή της ιρανικής ομάδας στο τουρνουά ξεκίνησε την ίδια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν, στις οποίες σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αλί Χαμενεΐ. Η ομάδα αποκλείστηκε από το τουρνουά την Κυριακή.

Ομάδα Ιρανών που ζουν στην Αυστραλία συγκεντρώθηκε για να διαμαρτυρηθεί κατά της ιρανικής κυβέρνησης και περικύκλωσε το λεωφορείο της ομάδας στο Gold Coast όταν οι παίκτριες έφευγαν από το ξενοδοχείο για το αεροδρόμιο.

Πολλοί διαδηλωτές εμφανίστηκαν επίσης στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ το βράδυ της Τρίτης, ενώ οι παίκτριες μεταφέρονταν στον διεθνή τερματικό σταθμό, όπως έδειξαν τηλεοπτικά πλάνα.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Ιράν ανέφερε την Τρίτη ότι τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας προσκλήθηκαν να επιστρέψουν στη χώρα «με ειρήνη και εμπιστοσύνη», σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.