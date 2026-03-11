Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, θα επισκεφτεί την Τουρκία κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού. Στόχος του ταξιδιού είναι η στήριξη των προσφύγων και η αναγνώριση του ρόλου της Τουρκίας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Σκοπός της επίσκεψης

Η επίσκεψη του Γκουτέρες γίνεται ως ένδειξη αλληλεγγύης και σεβασμού στην Τουρκία για την πολιτική της απέναντι στους πρόσφυγες. Κάθε χρόνο ο Γενικός Γραμματέας πραγματοποιεί επίσκεψη σε μία χώρα κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού και φέτος η επίσκεψη θα γίνει στην Τουρκία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΟΗΕ, Στέφαν Ντουζάρικ.

Ο Γκουτέρες θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Στις συνομιλίες θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, ανθρωπιστική βοήθεια και θέματα προσφύγων.

Συνάντηση με ΜΚΟ

Κατά την επίσκεψη, ο Γκουτέρες θα συναντηθεί με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται υπέρ των προσφύγων στην Τουρκία. Ο ΟΗΕ υπογραμμίζει τη σημασία της Τουρκίας, που φιλοξενεί περίπου 2,5 εκατομμύρια πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, εκ των οποίων πάνω από 2,3 εκατομμύρια είναι Σύροι.

Ο Γενικός Γραμματέας θα αναχωρήσει απόψε το βράδυ για την Τουρκία. Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία άφιξης ή διάρκειας, αλλά το ταξίδι εντάσσεται στην ετήσια παράδοση επισκέψεων αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού.