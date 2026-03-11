Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) έπληξε την αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση στη Βαγδάτη τα ξημερώματα, στο πλαίσιο του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και εσωτερική ειδοποίηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που είδε το Reuters.

Το drone έπληξε το Κέντρο Υποστήριξης Διπλωματικών Αποστολών της Βαγδάτης, δίπλα στο αεροδρόμιο χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

Η εφημερίδα Washington Post ήταν η πρώτη που ανέφερε το περιστατικό, λέγοντας ότι συνολικά έξι drones εκτοξεύτηκαν προς το συγκρότημα στη Βαγδάτη και ότι πέντε καταρρίφθηκαν. Αναφέρθηκε επίσης ότι η επίθεση πιθανότατα πραγματοποιήθηκε από την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ.

Πηγή: ΕΡΤ