Ο Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ρας Αλ Xαϊμά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την αναφορά, ο πλοίαρχος ενός εμπορευματοκιβωτίου ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές από άγνωστο, βλήμα. Η έκταση των ζημιών είναι προς το παρόν άγνωστη και βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, προσθέτει το UKMTO.

