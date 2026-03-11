Ο Οργανισμός Επιχειρήσεων Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 25 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Ρας Αλ Xαϊμά, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Σύμφωνα με την αναφορά, ο πλοίαρχος ενός εμπορευματοκιβωτίου ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ζημιές από άγνωστο, βλήμα. Η έκταση των ζημιών είναι προς το παρόν άγνωστη και βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ όλα τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, προσθέτει το UKMTO.
Διαβάστε επίσης: LIVE: Φλέγεται η Μέση Ανατολή - «Η πιο βίαιη επίθεση από την αρχή του πολέμου»
UKMTO WARNING 018-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 11, 2026
Click here to view the full Warning⤵️https://t.co/R29PKZ34iH#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/8UYiab3Ygj