Το γερμανικό στρατόπεδο στη βάση al-Azraq στην Ιορδανία δέχθηκε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους από το Ιράν. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει την Τρίτη το περιοδικό Der Spiegel, επλήγη και το γερμανικό τμήμα της αεροπορικής βάσης όπου σταθμεύει η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Από την επίθεση χτυπήθηκε κτίριο διαμονής των Γερμανών στρατιωτών, χωρίς όμως να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς βρίσκονταν στα καταφύγια την ώρα της επίθεσης.

Παραμένει άγνωστο αν οι πύραυλοι έπληξαν απευθείας τη βάση ή αν οι ζημιές προκλήθηκαν από συντρίμμια πυραύλων που αναχαιτίστηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, η Γερμανία είχε ήδη μειώσει προληπτικά τον αριθμό των στρατιωτών στη βάση, ενώ παράλληλα διατηρεί εκεί δύο αεροσκάφη Airbus A400M Atlas σε ετοιμότητα για πιθανή επιχείρηση εκκένωσης.



Πηγή: ΚΥΠΕ