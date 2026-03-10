Έναν εκτοξευτή βαλλιστικών πυραύλων χτύπησε το βράδυ της Δευτέρας (9/3) η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF), σκοτώνοντας αρκετούς Ιρανούς στρατιώτες λίγα λεπτά πριν προλάβουν να εκτοξεύσουν πύραυλο στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του στρατού, η IAF εντόπισε μια ομάδα Ιρανών στρατιωτών που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ από το δυτικό Ιράν.

Ένα drone της IAF εστάλη στην περιοχή και «κατέστρεψε τον εκτοξευτή πυραύλων και στη συνέχεια εξόντωσε την ομάδα εκτόξευσης, λίγα λεπτά πριν προλάβουν να επιτεθούν στο κράτος του Ισραήλ», σύμφωνα με το στρατό.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Ο Τραμπ απειλεί με «φωτιά και οργή» για Στενά του Ορμούζ

Πηγή: Πρώτο Θέμα