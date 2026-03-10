Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εντείνουν την εκστρατεία επιθέσεων κατά του Ιράν και αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο χρονικό διάστημα έχει σκοπό η Ουάσινγκτον να διαρκέσει ο πόλεμος, τονίζοντας ότι η απόφαση αυτή εναπόκειται στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σήμερα Τρίτη θα είναι «η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» μέχρι στιγμής εναντίον του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. «Ο μεγαλύτερος αριθμός μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και επιθέσεων», θα αναπτυχθεί σήμερα, δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Πεντάγωνο.

Ο υπουργός Άμυνας είπε περαιτέρω ότι «τις τελευταίες 24 ώρες το Ιράν εκτόξευσε τους λιγότερους πυραύλους που ήταν σε θέση να εκτοξεύσει μέχρι στιγμής».

Όταν ρωτήθηκε για τη θέση των ΗΠΑ μετά από περισσότερες από 10 ημέρες πολέμου, ο επικεφαλής του Πενταγώνου μίλησε για μια «πολύ ισχυρή θέση», αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο καιρό αναμένεται να διαρκέσει ο πόλεμος.

«Ο πρόεδρος έχει καθορίσει μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή να επιτύχει και η δουλειά μας είναι να την επιτύχουμε αδυσώπητα», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που είναι επικεφαλής.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω εικασίες για το αν αυτή είναι η αρχή, η μέση ή το τέλος» της σύγκρουσης, είπε.

Μιλώντας στο πλευρό του υπουργού Άμυνας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα εξετάσει μια σειρά από επιλογές αν του δοθεί η αποστολή να συνοδεύσει πλοία μέσω του Στενού του Χορμούζ.

Ο Κέιν παράλληλα είπε ότι ενώ οι ιρανικές δυνάμεις πολεμούν, δεν είναι περισσότερο ισχυρές από όσο νόμιζαν οι ΗΠΑ. «Νομίζω ότι πολεμούν και το σέβομαι αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιο ισχυρές από ό,τι νομίζαμε», ανέφερε.

Επιπρόσθετα ο ίδιος τόνισε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών σκαφών τοποθέτησης ναρκών. «(Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) συνεχίζει σήμερα να κυνηγά και να πλήττει πλοία ναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών», σημείωσε ο ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας .

Πρόσθεσε ότι τις πρώτες 10 ημέρες της εκστρατείας κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει ή καταστρέψει περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία.

Πηγή: ΑΠΕ