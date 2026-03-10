Ο εναέριος χώρος του Ιράκ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να πραγματοποιούνται επιθέσεις εναντίον γειτονικών χωρών, δήλωσε σήμερα ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν αεροπλάνα που βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος διασχίζουν καθημερινά τον ιρακινό εναέριο χώρο, όπως και πύραυλοι που εκτοξεύει η Τεχεράνη.

Στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρούμπιο ο Ιρακινός πρωθυπουργός υπογράμμισε «τη σημασία να υπάρξουν εγγυήσεις ότι ο εναέριος χώρος, το έδαφος και τα χωρικά ύδατα του Ιράκ δεν θα χρησιμοποιηθούν για στρατιωτικές ενέργειες με στόχο γειτονικές χώρες ή άλλες χώρες της περιοχής», όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Σουντάνι.

Παράλληλα ο Ιρακινός πρωθυπουργός απέρριψε «οποιαδήποτε απόπειρα να συρθεί η χώρα σε εν εξελίξει συγκρούσεις», καθώς και «κάθε παραβίαση του εναέριου χώρου της από οποιαδήποτε πλευρά».

Το Ιράν ασκεί μεγάλη επιρροή στο Ιράκ, όπου υποστηρίζει ένοπλες ομάδες, οι οποίες είδαν τον πολιτικό και οικονομικό ρόλο τους να αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Οι ιρακινές αρχές προσπαθούν εδώ και δεκαετίες να ισορροπήσουν μεταξύ αυτής της συμμαχίας με την Τεχεράνη και της συνεργασίας με την Ουάσινγκτον.

Από την πλευρά του ο Ρούμπιο καταδίκασε «τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν εξαπολύσει το Ιράν και οι συμμαχικές του πολιτοφυλακές στο Ιράκ», κυρίως κατά της ημιαυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Εξάλλου ο Αμερικανός υπουργός ζήτησε από το Ιράκ «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει το αμερικανικό προσωπικό και τις διπλωματικές εγκαταστάσεις».

Το Σάββατο η ιρακινή αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε ρουκέτες που εκτοξεύθηκαν προς την αμερικανική πρεσβεία στη Βαγδάτη.

Drones και ρουκέτες στοχοθετούν σποραδικά το διεθνές αεροδρόμιο της ιρακινής πρωτεύουσας όπου βρίσκονται ένα αμερικανικό διπλωματικό κέντρο, μια στρατιωτική βάση καθώς και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, αφού ιρακινές ένοπλες ομάδες συμμαχικές της Τεχεράνης έχουν εμπλακεί στη σύρραξη.

Πηγή: ΑΠΕ