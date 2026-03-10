Ο Πρόεδρος του Λιβάνου Τζόζεφ Αούν ανέλαβε μια νέα πρωτοβουλία την Δευτέρα (9/3) για την επίλυση της κρίσης με το Ισραήλ, ανέφερε η εφημερίδα Al-Araby Al-Jadeed. Η πιο σημαντική πτυχή της πρωτοβουλίας είναι η έκκληση για άμεσες διαπραγματεύσεις υπό διεθνή αιγίδα. Αυτό αντιπροσωπεύει μια σημαντική μετατόπιση από τη θέση του λιβανέζικου κράτους, το οποίο είχε απορρίψει επανειλημμένα αυτή την οδό ή είχε εκδώσει διφορούμενες δηλώσεις για το θέμα, ακόμη και εν μέσω των ισραηλινών επιθέσεων που συνεχίστηκαν μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στις 27 Νοεμβρίου 2024.

Η Χεζμπολάχ θεωρείται ο ισχυρότερος αντίπαλος οποιωνδήποτε άμεσων διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ. Ωστόσο, αυτή η πρόταση έχει γίνει αίτημα μεταξύ πολλών μελών του κοινοβουλίου, ένα αίτημα που έχει ενταθεί μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, ιδίως μεταξύ ανεξάρτητων βουλευτών που θεωρούνται αντίπαλοι της Χεζμπολάχ, κυρίως του κόμματος Λιβανέζικων Δυνάμεων με επικεφαλής τον Samir Geagea ( Σαμίρ Τζάτζα) . Η πρωτοβουλία του Αούν βασίζεται σε διάφορους πυλώνες:

• Καθιέρωση πλήρους κατάπαυσης του πυρός με παύση όλων των ισραηλινών χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων επιθέσεων στον Λίβανο.

• Επίσπευση της παροχής της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποστήριξης στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου.

• Ανάληψη του ελέγχου των περιοχών πρόσφατης έντασης από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, αφοπλισμός της Χεζμπολάχ και κατάσχεση των αποθηκών και των αποθηκών όπλων της.

• Έναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ υπό διεθνή αιγίδα για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την εφαρμογή όλων των παραπάνω σημείων.

Κατά τη διάρκεια μιας εικονικής συνάντησης μέσω Zoom, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Αούν εξαπέλυσε την πιο σφοδρή του επίθεση μέχρι στιγμής στη Χεζμπολάχ, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένοπλη ομάδα που λειτουργεί εκτός της κρατικής εξουσίας». Ο Αούν δήλωσε: «Σας μιλάω τώρα που περισσότεροι από 600.000 από τον λαό μου είναι εκτοπισμένοι, κάποιοι στους δρόμους, χωρίς στέγη ή ακόμη και τα πιο βασικά είδη πρώτης ανάγκης. Περισσότεροι από 400 από τον λαό μου έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων 83 παιδιών και 42 γυναικών, εκτός από περισσότερους από 1.100 τραυματίες, όλα μέσα σε λίγες μόνο ημέρες». Επεσήμανε ότι «η άμεση αιτία αυτής της κατάστασης είναι η προσπάθεια παγίδευσης της χώρας μου ανάμεσα σε έναν επιτιθέμενο που δεν δείχνει κανένα σεβασμό για τους νόμους του πολέμου, το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και μια ένοπλη ομάδα που λειτουργεί εκτός της εξουσίας του κράτους στον Λίβανο, η οποία δεν δίνει καμία αξία στα συμφέροντα του Λιβάνου ή στη ζωή του λαού του».

Ο πρόεδρος του Λιβάνου θεώρησε ότι «αυτό που συνέβη τα ξημερώματα της Δευτέρας 2 Μαρτίου, με την εκτόξευση μερικών πυραύλων από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, ήταν μια παγίδα και μια σχεδόν διαφανής ενέδρα για τον Λίβανο, το λιβανέζικο κράτος και τον λιβανέζικο λαό», αμφισβητώντας τον αντίκτυπο της εκτόξευσης έξι «αναποτελεσματικών και ανίσχυρων» πυραύλων στην ισορροπία δυνάμεων στην αντιπαράθεση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Συνέχισε: «Παρείχε αποτρεπτικό στοιχείο για να εμποδίσει το Ισραήλ να εξαπολύσει μια επιθετική απάντηση εναντίον του Λιβάνου και του λαού του; Απολύτως όχι. Το αντίθετο μάλιστα. Πέτυχε, έστω και σε συναισθηματικό επίπεδο, μια πειστική εκδίκηση ως απάντηση στη δολοφονία του Ανώτατου Ηγέτη Χαμενεΐ; Σίγουρα όχι».

Η Χεζμπολάχ θα μπορούσε να μετατρέψει τη χώρα σε «δεύτερη Γάζα»

Ο Πρόεδρος του Λιβάνου, Τζόζεφ Αούν, συνέχισε, λέγοντας ότι αυτό που συνέβη «ήταν μια ενέδρα που στήθηκε στον Λίβανο και τις λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις», θεωρώντας την πυραυλική εκτόξευση μια προσπάθεια να παρασυρθεί ο ισραηλινός στρατός σε μια εισβολή στον Λίβανο, ίσως ακόμη και σε μια εισβολή ή κατοχή τμημάτων του. Πρόσθεσε ότι ο στόχος ήταν να αναγκαστεί ο Λίβανος να αντιμετωπίσει μία από τις δύο επιλογές: είτε να συρθεί σε μια άμεση αντιπαράθεση με το Ισραήλ, η οποία θα μπορούσε να μετατρέψει τον Λίβανο σε μια άλλη Γάζα και να οδηγήσει στον εκτοπισμό ή την τελική έξοδο εκατομμυρίων Λιβανέζων, είτε να απέχει από την αντιπαράθεση, η οποία θα επέτρεπε στην ένοπλη παράταξη εντός της χώρας να εξαπολύσει μια λαϊκιστική εκστρατεία κατηγορώντας το κράτος ότι δεν προστατεύει τους πολίτες του. Ο Αούν επεσήμανε ότι αυτό το σενάριο θα αναζωπύρωνε το σύνθημα της νομιμότητας των όπλων εκτός του πλαισίου του κράτους και θα υπονόμευε το λιβανέζικο κράτος από μέσα.

Ο Αούν δήλωσε ότι, δεδομένης της κλιμάκωσης και της σοβαρότητας της τρέχουσας κατάστασης, η λιβανέζικη κυβέρνηση, στις 2 Μαρτίου, έλαβε μια σαφή και αμετάκλητη απόφαση να απαγορεύσει οποιαδήποτε στρατιωτική ή ασφαλιστική δραστηριότητα της Χεζμπολάχ. Ο Αούν επανέλαβε την «πλήρη αλληλεγγύη και υποστήριξη του Λιβάνου προς όλες τις αραβικές χώρες που στοχοποιούνται από το Ιράν, καθώς και προς το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και την Κύπρο».

Η αρχική πρωτοβουλία του Αούν δεν έλαβε καμία απάντηση από το Ισραήλ.

Πηγή: ΕΡΤ