Οι Financial Times, επικαλούμενη ενημερωμένες πηγές, αποκάλυψαν ότι το Ισραήλ αναμένει ότι η επίθεση κατά του Λιβάνου θα διαρκέσει περισσότερο από τη σύγκρουση με το Ιράν, καθώς ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.

Σύμφωνα με τις πηγές, το ισραηλινό σχέδιο στοχεύει να προκαλέσει σημαντική ζημιά στη Χεζμπολάχ, μετριάζοντας έτσι τους επίμονους φόβους των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ για την ανάγκη εκκένωσης λόγω απειλών για την ασφάλεια.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι το Ισραήλ ελέγχει επί του παρόντος τουλάχιστον 12 προωθημένες βάσεις κατά μήκος των λιβανικών συνόρων.

Οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι συζητούσαν την επιλογή να εξαπολύσουν επίθεση κατά της Χεζμπολάχ ακόμη και πριν από την έναρξη της επίθεσης κατά του Ιράν.

Πηγή: ΕΡΤ