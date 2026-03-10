Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε παρέμβασή του στο Πρωτοσέλιδο υπογράμμισε ότι η τρέχουσα κρίση στην περιοχή ανέδειξε στην πράξη την αξία των στρατηγικών συνεργασιών της Κυπριακής Δημοκρατίας, σημειώνοντας πως για πρώτη φορά δοκιμάζονται έμπρακτα οι σχέσεις που η χώρα έχει οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια με ευρωπαϊκά κράτη.

Απαντώντας σε παρατήρηση ότι η πολεμική ένταση στην περιοχή οδήγησε σε μια πρωτόγνωρη κινητοποίηση χωρών υπέρ της Κύπρου, ο κ. Λετυμπιώτης συμφώνησε πως η συγκυρία ανέδειξε κάτι που μέχρι πρότινος φαινόταν θεωρητικό. Όπως είπε, «νομίζω θα πω αυτό που όλοι αισθανόμαστε, ότι μακάρι να μην χρειαζόταν να το δούμε αυτό στην πράξη. Όμως έχετε δίκιο. Για πρώτη φορά το βλέπουμε πλέον στην πράξη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι στρατηγικές συνεργασίες που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αναπτύξει με εταίρους της δεν είναι απλώς διπλωματικά έγγραφα, αλλά σχέσεις που μπορούν να λειτουργήσουν σε πραγματικές συνθήκες κρίσης. «Αυτά που για χρόνια ενδεχομένως να φάνταζαν απλά έγγραφα ή απλές συμφωνίες —και μιλάω για τις στρατηγικές συνεργασίες που έχει η χώρα μας— δεν είναι απλά κάποια άψυχα έγγραφα, αλλά μπορούν να δοκιμαστούν στην πράξη και έχουν δοκιμαστεί», ανέφερε.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επισήμανε ότι η ανταπόκριση των εταίρων ήταν άμεση τόσο σε επίπεδο πολιτικής βούλησης όσο και σε επίπεδο επιχειρησιακών αντανακλαστικών. «Τα κράτη τα οποία βρίσκονται παρά το πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να συνδράμουν και να δηλώσουν ότι βρίσκονται εδώ, όχι μόνο στο πλευρό της Κύπρου αλλά μαζί με την Κύπρο», σημείωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ταυτόχρονη παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου στην Κύπρο, η οποία, όπως είπε, εξέπεμψε ισχυρό πολιτικό μήνυμα. «Η χθεσινή ταυτόχρονη παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού και του Γάλλου Προέδρου έστειλε ακριβώς αυτό το μήνυμα και νομίζω ότι τα ίδια τα λόγια των δύο ηγετών είναι ενδεικτικά», τόνισε.

Κατά τον κ. Λετυμπιώτη, η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και για την κυπριακή κοινωνία, η οποία για χρόνια —λόγω της ιστορικής εμπειρίας της χώρας— αντιμετώπιζε με επιφυλακτικότητα την έννοια της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. «Αυτό που ίσως η Κυπριακή Δημοκρατία για χρόνια, λόγω της ιδιαίτερης δύσκολης πρόσφατης ιστορίας μας, να μην το πιστεύαμε και τόσο —μιλάω για την κοινωνία, μιλάω για τους πολίτες— πλέον καταδεικνύεται με έναν τρόπο εμφαντικό: ότι η Ευρώπη είναι Κύπρος και η Κύπρος είναι Ευρώπη», ανέφερε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στάθηκε επίσης στον γρήγορο συντονισμό με ευρωπαϊκές χώρες. Όπως εξήγησε, εκτός από την Ελλάδα, με την οποία οι σχέσεις είναι διαχρονικά στενές, σημαντική ήταν και η ανταπόκριση άλλων κρατών. «Είναι η ανταπόκριση της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Ολλανδίας στο πλαίσιο των αναγκών που είχαν τεθεί», είπε, σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Εξωτερικών είχαν απευθείας επικοινωνία με αυτές τις κυβερνήσεις στο πλαίσιο επιχειρησιακών αναγκών και προληπτικών μέτρων.

Η κινητοποίηση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, κατέδειξε και την αυξημένη επιχειρησιακή δυνατότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να συντονίζεται με εταίρους της. «Πέραν των σχέσεων που έχουν σφυρηλατηθεί μέσα από συνέπεια και συνέχεια, είναι και το ζήτημα της υψηλής επιχειρησιακής επάρκειας που πλέον κατέχουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία για να συντονιζόμαστε σε ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο με αυτά τα μέσα συνδρομής που έχουν προσφερθεί από την πρώτη στιγμή», σημείωσε.

Αναφορικά με δηλώσεις που έκαναν λόγο για επιθέσεις κατά της Κύπρου με drones και πυραύλους, ο κ. Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε τέτοιο περιστατικό εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή», δήλωσε.

Εξήγησε ότι για λόγους διαφάνειας λειτούργησε στο Προεδρικό Μέγαρο κέντρο ενημέρωσης των ΜΜΕ σε συνεχή βάση. «Ο λόγος που λειτουργούσε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο κέντρο Τύπου από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι ακριβώς για να υπάρχει αυτή η διαφάνεια στην παροχή της πληροφορίας, των δεδομένων και των γεγονότων», ανέφερε.

Όπως είπε, κάθε περιστατικό που προέκυπτε επικοινωνούνταν άμεσα και με σαφήνεια προς τους δημοσιογράφους. «Όσα περιστατικά έχουν δει μέχρι σήμερα είτε το φως της δημοσιότητας είτε υπήρξαν ως πληροφορίες, είτε ενεργοποίησαν τα μέτρα ασφαλείας από τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων, αυτά έχουν επικοινωνηθεί με έναν τρόπο σαφή και ξεκάθαρο», υπογράμμισε.

Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρθηκε και στη διαχρονική στρατιωτική παρουσία της Τουρκίας στα κατεχόμενα, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στο νησί δεν είναι καινούργια. «Εδώ και 52 χρόνια τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελούν ενδεχομένως το πιο στρατιωτικοποιημένο μέρος στον κόσμο αναλογικά με το έδαφος που παράνομα κατέχει η Τουρκία από το 1974», είπε.

Ο κ. Λετυμπιώτης τόνισε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία εξίσωση ανάμεσα στις συνεργασίες της Κυπριακής Δημοκρατίας με ευρωπαϊκά κράτη και στις ενέργειες της κατοχικής δύναμης. «Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπάρχει εξίσωση των νόμιμων σχέσεων και διαδικασιών που η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ενεργοποιήσει με πλήρη σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας, με τις ενέργειες που λαμβάνει μια κατοχική δύναμη που εξακολουθεί να έχει 40.000 στρατιώτες στα κατεχόμενα και να κατέχει παράνομα το 36% της Κυπριακής Δημοκρατίας», υπογράμμισε.

Σε σχέση με τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Γάλλο Πρόεδρο, διευκρίνισε ότι το ζήτημα της Τουρκίας δεν αποτέλεσε αντικείμενο συγκεκριμένης συζήτησης. «Συγκεκριμένα επί τούτου δεν υπήρξε. Εκείνο που υπήρξε όμως είναι το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται είναι προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο μιας περιφερειακής κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα μας», ανέφερε.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του άρθρου της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εξήγησε ότι οι παρούσες συνθήκες δεν το επιβάλλουν. «Δεν προκύπτουν αυτή τη στιγμή εκείνες οι συνθήκες που να προϋποθέτουν την ενεργοποίηση του άρθρου», είπε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχει έμπρακτη στήριξη των εταίρων.

Όπως ανέφερε, η κινητοποίηση αυτή καταδεικνύει ότι, ακόμη και χωρίς την επίσημη ενεργοποίηση του μηχανισμού, η αλληλεγγύη λειτουργεί στην πράξη. «Βλέπουμε μια έμμεση ενεργοποίηση αυτών των μηχανισμών μέσα από τα όσα παρακολουθούμε και από τα μέσα που έχουν συνδράμει και πρόκειται να έρθουν στη χώρα μας για να συνδράμουν», είπε.

Απαντώντας στο κατά πόσο η ευρωπαϊκή αντίδραση έγινε αισθητή από την κοινωνία, ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Δεν είχαμε μέχρι στιγμής οποιαδήποτε επίθεση ή ένδειξη ή απόπειρα κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλες μέχρι σήμερα είχαν στόχο τις βρετανικές βάσεις», δήλωσε.

Τόνισε ακόμη ότι απαιτείται ψύχραιμη και υπεύθυνη διαχείριση της κατάστασης. «Χρειάζεται μια υπεύθυνη στάση και μια νηφάλια προσέγγιση ώστε τα μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας να είναι εκείνα που χρειάζονται για επιχειρησιακή επάρκεια και όχι υπερσυγκέντρωση δυνάμεων απλώς για να σταλεί ένα μήνυμα», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, τα δύο περιστατικά που καταγράφηκαν κοντά στις βρετανικές βάσεις προέρχονταν από την περιοχή του Λιβάνου. «Τα δύο περιστατικά που σημειώθηκαν προς τις βάσεις του Ακρωτηρίου —το ένα την Κυριακή το βράδυ με την κατάρριψη drone και το δεύτερο τη Δευτέρα το μεσημέρι— ήταν και τα δύο προερχόμενα από περιοχή του Λιβάνου», είπε.

Παράλληλα υπενθύμισε ότι σημειώθηκε και περιστατικό κατά της Τουρκίας. «Υπήρξε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν προς την Τουρκία, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας», ανέφερε.

Σε σχέση με το ζήτημα των καταφυγίων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι υπάρχει πρόβλημα επάρκειας και ότι το θέμα έχει εντοπιστεί από την αρχή της θητείας της κυβέρνησης. «Από την πρώτη στιγμή ανάληψης καθηκόντων της διακυβέρνησης εντοπίστηκε ο χαμηλός αριθμός καταφυγίων που έχουμε στη χώρα μας», είπε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ξεκινήσει διαδικασία αύξησης του αριθμού τους και αξιολόγησης των υφιστάμενων υποδομών. «Βεβαίως δεν είμαστε στο σημείο στο οποίο θα έπρεπε να είμαστε», παραδέχθηκε.

Ο κ. Λετυμπιώτης εξήγησε ότι ένα μέρος των καταφυγίων ανήκει σε ιδιώτες, γεγονός που δημιουργεί πρακτικές δυσκολίες. «Υπάρχουν πολλά καταφύγια τα οποία είναι στην ιδιοκτησία ιδιωτών και απόκειται σε αυτούς να βρίσκονται σε κατάσταση που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να είναι αξιοπρεπείς οι συνθήκες», ανέφερε.

Επιπλέον σημείωσε ότι η Πολιτική Άμυνα επεξεργάζεται σχετική νομοθεσία για ενίσχυση του συστήματος. «Έχει επεξεργαστεί ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα μπορέσουν να ενισχυθούν και να αυξηθούν τα καταφύγια, με ταυτόχρονο μηχανισμό τακτικής αξιολόγησης και παρακολούθησης», είπε.

Τέλος, υπενθύμισε ότι η πλήρης κάλυψη πληθυσμού με καταφύγια δεν αποτελεί διεθνή πρακτική. «Κανένα κράτος στον κόσμο δεν έχει 100% πληρότητα σε καταφύγια, με εξαίρεση ίσως το Ισραήλ. Ο στόχος των κρατών είναι ένα ποσοστό περίπου 70%, που θεωρείται ικανοποιητική επάρκεια. Δεν είμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο, όμως η προσπάθεια θα συνεχιστεί», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης: Βρετανικά ΜΜΕ για ΠτΔ-Μακρόν: «Η αγκαλιά που ντρόπιασε τον Στάρμερ»