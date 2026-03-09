Το λιβανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο MTV, επικαλούμενο πολιτικές πηγές, μετέδωσε ότι πρωτοβουλία που αποδίδεται στον Λιβανέζο Πρόεδρο Τζοζέφ Αούν έχει διαβιβαστεί στον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φέρεται να επιχειρεί να την προωθήσει προς το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στο πλαίσιο των διπλωματικών διεργασιών εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής διαπραγματεύσεων μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, λιβανέζικες πολιτικές πηγές αποκαλύπτουν σχέδια για τη συγκρότηση πολιτικής αντιπροσωπείας από τον Λίβανο, η οποία θα μπορούσε να προχωρήσει σε άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν εκτός λιβανικού εδάφους, με την Κύπρο να προβάλλει ως πιθανός τόπος διεξαγωγής τους.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jadeed, επικαλούμενο πηγές με γνώση των διεργασιών, ανέφερε ότι η προτεινόμενη αντιπροσωπεία θα αποτελείται από πολίτες-ειδικούς, με στόχο να εξεταστούν τρόποι αποκλιμάκωσης της έντασης μεταξύ των δύο πλευρών και να διερευνηθούν πιθανά πεδία συνεννόησης.



Ερωτηθείς σήμερα για τα δημοσιεύματα περί πιθανών απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Όπως ανέφερε, το πρωί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Λιβάνου, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της συνομιλίας.

Επίσης σύμφωνα με το Axios, Λιβανέζοι αξιωματούχοι πρότειναν την περασμένη εβδομάδα στον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, να αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο αμερικανικές και ισραηλινές πηγές, Λιβανέζοι αξιωματούχοι άφησαν επίσης να εννοηθεί ότι ορισμένα μέλη της Χεζμπολάχ ενδέχεται να ήταν ανοικτά σε μια συμφωνία. Ωστόσο, ο Μπάρακ φέρεται να απάντησε ότι δεν έχει νόημα να υπάρξουν διαπραγματεύσεις αν ο Λίβανος δεν λάβει ουσιαστικά μέτρα για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, το Ισραήλ απέρριψε επίσης την προσέγγιση, τονίζοντας ότι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η αποδυνάμωση της Χεζμπολάχ και όχι η έναρξη διαπραγματεύσεων.