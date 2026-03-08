Λιβανέζικες πολιτικές πηγές αποκαλύπτουν σχέδια για τον σχηματισμό μιας πολιτικής αντιπροσωπείας από τον Λίβανο που θα διεξαγάγει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με πληροφορίες, θα πραγματοποιηθούν εκτός λιβανικού εδάφους, με την Κύπρο να προβάλλει ως η πιθανότερη τοποθεσία.

Το λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Al Jadeed, επικαλούμενο απόρρητες πηγές, ανέφερε ότι η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από πολίτες ειδικούς, με στόχο την επίλυση των τρεχουσών εντάσεων.

Η ανακοίνωση έρχεται εν μέσω αναφορών για θετική στάση των Λιβανέζων πολιτών απέναντι στην απόδοση του λιβανέζικου στρατού στην αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ, η οποία έχει εμπλακεί σε επιθέσεις κατά Ισραήλ και ακόμη και κατά βρετανικών βάσεων στην Κύπρο.





مصادر سياسية للجديد: سيتم العمل على تشكيل وفد مدني للتفاوض مع اسرائيل مباشرة خارج الأراضي اللبنانية ومن المرجح أن تكون قبرص@josephinedeeb — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 8, 2026

Υπενθυμίζεται πως παρόμοιες πληροφορίες είχαν δημοσιευτεί και τον Ιανουάριο.



Το Πλαίσιο της Κρίσης

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί την κατάρρευση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Νοεμβρίου 2024, η οποία είχε υπογραφεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τον τελευταίο να διαπραγματεύεται εκ μέρους της Χεζμπολάχ. Από τις αρχές Μαρτίου 2026, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει πάνω από 500 αεροπορικές επιθέσεις στο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολάχ έχει απαντήσει με πυραυλικές επιθέσεις και drone κατά βρετανικών εγκαταστάσεων στην Κύπρο