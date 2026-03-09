Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε δηλώσεις για την κρίση στο Ιράν, τις επιπτώσεις της στην περιοχή, τη στρατιωτική ενίσχυση των Κατεχομένων και τα μέτρα που λαμβάνει η Τουρκία για να προστατεύσει τα εδάφη και τους πολίτες της εν μέσω της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε ότι συζητήθηκε η κρίση στο Ιράν και εξετάστηκε πώς αυτή επηρεάζει διαφορετικούς τομείς, από την οικονομία έως την ασφάλεια, προειδοποιώντας για πιθανές απρόβλεπτες εξελίξεις.

«Σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνά η περιοχή μας, ολοκληρώσαμε μια ακόμη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, κατά την οποία συζητήσαμε θέματα κρίσιμης σημασίας για τη χώρα μας.

Στη συνεδρίαση μας ασχοληθήκαμε ειδικά με την κρίση στο Ιράν και τις επιπτώσεις της στην περιοχή μας.

Εξετάσαμε τις πιθανές επιπτώσεις αυτής της κρίσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την οικονομία και το εμπόριο, την άμυνα και την ασφάλεια των συνόρων, τον τουρισμό και τη γεωργία έως την ενέργεια.

Αναλύσαμε πολυδιάστατα τα πιθανά σενάρια, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης των συγκρούσεων, της εξάπλωσής τους ή, Αλλάχ φυλάξοι, να ξεφύγουν εκτός ελέγχου».

Προειδοποιήσεις και διατήρηση γειτονίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε επίσης στο σημερινό περιστατικό με τον πύραυλο που εκτοξεύθηκε από το Ιράν και εξουδετερώθηκε από δυνάμεις του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι, παρά τις προειδοποιήσεις, συνεχίζονται οι προκλητικές ενέργειες. Υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευθεί η μακρόχρονη γειτονία και φιλία της Τουρκίας με το Ιράν.

«Στις 4 Μαρτίου, ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν, διέσχισε τον εναέριο χώρο του Ιράκ και της Συρίας και κατευθύνθηκε προς τη χώρα μας, εξουδετερώθηκε από το ΝΑΤΟ.

Στη συνέχεια, δόθηκαν οι απαραίτητες προειδοποιήσεις στις ιρανικές αρχές.

Ωστόσο, πρέπει να υπογραμμίσω το εξής: παρά τις ειλικρινείς προειδοποιήσεις μας, συνεχίζονται οι εξαιρετικά λανθασμένες και προκλητικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη φιλία της Τουρκίας.

Δεν πρέπει να μπούμε σε λογικές που θα ρίξουν σκιά στη χιλιετή γειτονία και αδελφοσύνη που έχει αφήσει βαθιά σημάδια στην καρδιά και το μυαλό του λαού μας.

Η θέση και η στάση της Τουρκίας είναι σαφείς. Οι εξαιρετικές προσπάθειες που καταβάλλει για να μην εξαπλωθεί περαιτέρω η φωτιά και να μην χυθεί περισσότερο αίμα είναι επίσης προφανείς.

Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι δεν πρέπει να επιμένουμε και να είμαστε πεισματάρηδες».

Ενίσχυση άμυνας στην Κύπρο

Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα μέτρα που έχουν ληφθεί στα Κατεχόμενα, με την ανάπτυξη μαχητικών F-16 και συστημάτων αεράμυνας για την προστασία του νησιού.

«Για την ενίσχυση της άμυνας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, έχουμε τοποθετήσει 6 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας στο νησί».

Κατάσταση συναγερμού και παρακολούθηση εξελίξεων

Ο Τούρκος πρόεδρος εξήγησε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη συναγερμό από τις 28 Φεβρουαρίου, με όλες τις υπηρεσίες του κράτους να παρακολουθούν κάθε εξέλιξη σε πραγματικό χρόνο.

«Θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω από την αρχή: ως κυβέρνηση, από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά, είμαστε σε κατάσταση συναγερμού σε όλα τα πεδία. Έχουμε κινητοποιήσει όλους τους θεσμούς του κράτους μας.

Με το έμπειρο προσωπικό μας στη διαχείριση κρίσεων, παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό και δεν αγνοούμε καμία πιθανότητα. Δεν χαλαρώνουμε ούτε ένα λεπτό την προσοχή και τα μέτρα μας».

Προτεραιότητα η ασφάλεια των πολιτών

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι στόχος είναι η προστασία της χώρας και των πολιτών της από οποιαδήποτε απειλή, χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

«Ο στόχος μας είναι πρώτα απ' όλα να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτή τη φωτιά. Η ασφάλεια της Τουρκίας και η γαλήνη των 86 εκατομμυρίων πολιτών της είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας σε αυτή τη διαδικασία.

Δεν θέλουμε να πάθει κακό ούτε ένας άνθρωπος».

Προσπάθεια αποφυγής αστάθειας

Ο Τούρκος πρόεδρος επισήμανε ότι η Τουρκία επιχειρεί να περιορίσει τις εντάσεις και να αποτρέψει την επέκταση της κρίσης στην περιοχή.

«Παρά το γεγονός ότι κάποιοι ρίχνουν λάδι στη φωτιά με σκοπό να οδηγήσουν την περιοχή μας σε αστάθεια, εμείς ρίχνουμε νερό στη φωτιά και αγωνιζόμαστε ειλικρινά να θέσουμε υπό έλεγχο και, αν είναι δυνατόν, να σβήσουμε τη φωτιά πριν μεγαλώσει περισσότερο».

Ικανότητα και δύναμη της Τουρκίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διαβεβαίωσε ότι η Τουρκία είναι ισχυρή και σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε απειλή, αξιοποιώντας τη διπλωματία, την άμυνα και τις υπηρεσίες πληροφοριών.

«Αγαπητό μου έθνος, θέλω να γνωρίζουν πολύ καλά όλοι, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βλέπουν τη χώρα μας με κακό μάτι: ούτε το κράτος μας ούτε η κυβέρνησή μας βρίσκονται σε καμία περίπτωση σε κατάσταση αδυναμίας. Η Τουρκική Δημοκρατία είναι ισχυρή και ικανή σε όλους τους τομείς, ιδίως στη διπλωματία, την άμυνα και σε επίπεδο πληροφοριών, και διαθέτει, δόξα τον Αλλάχ, την ικανότητα και τη δύναμη να αποκρούσει κάθε είδους επίθεση και να σπάσει τα βρώμικα χέρια που απλώνονται προς την οντότητά της».

Προτίμηση στη διπλωματία

Ο Τούρκος ηγέτης ανέφερε ότι η χώρα προτιμά τον διάλογο για την επίλυση συγκρούσεων, σημειώνοντας τις συνεχείς επαφές με ξένους ηγέτες και τους συνεργάτες του.

«Είμαστε υπέρ της επίλυσης των συγκρούσεων μέσω του διαλόγου. Από την πρώτη μέρα βρισκόμαστε σε έντονη διπλωματική δραστηριότητα. Με στόχο να βρούμε μια λύση στην κρίση, πριν αυτή επιδεινωθεί, μέχρι στιγμής έχουμε πραγματοποιήσει επαφές με 16 ηγέτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών μας έχει πραγματοποιήσει επίσης πάνω από 50 τηλεφωνικές συνομιλίες.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και άλλοι συνεργάτες μας βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τους ομολόγους τους».

Μέτρα περιορισμού οικονομικών και στρατιωτικών κινδύνων

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε στη συνέχεια ότι λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συνόρων, της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας.

«Δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη, λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα με δυναμική διαχείριση της διαδικασίας, προκειμένου να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις επιπτώσεις της κρίσης, ιδίως τις οικονομικές.

Από τις 28 Φεβρουαρίου, λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των μέτρων άμυνας και ασφάλειας.

Τα F-16 μας παρέχουν έγκαιρη προειδοποίηση από τον αέρα και τα αεροσκάφη μας παρακολουθούν τον εναέριο χώρο μας 24 ώρες το 24ωρο για πιθανές απειλές.

Όλα τα κέντρα αεροπορικής άμυνας λειτουργούν με βάση αυτά τα κριτήρια.

Οι χερσαίες, ναυτικές και αεροπορικές δυνάμεις μας εξασφαλίζουν την ασφάλεια των συνόρων μας σε όλες τις καιρικές και εδαφικές συνθήκες με περίπου 60.000 άτομα προσωπικό».

Συντονισμός με ΝΑΤΟ και συμμάχους

Παράλληλα, επισήμανε τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και άλλους συμμάχους για την ενίσχυση της ασφάλειας και την αντιμετώπιση κάθε απειλής.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας και να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειάς μας».

Αποτροπή κάθε επιθετικού σεναρίου

Ο Ερντογάν έκλεισε με μία προειδοποίηση ότι η Τουρκία δεν θα επιτρέψει να διαταραχθεί η ειρήνη, ότι η χώρα είναι ισχυρή και τα σχέδια των εχθρών της θα αποτύχουν.

«Τονίζω για άλλη μια φορά ότι είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε με τη μέγιστη σφοδρότητα κάθε σενάριο που θα μπορούσε να διαταράξει την ειρήνη και τη σταθερότητα της περιοχής μας.

Κανείς δεν πρέπει να κάνει λάθος υπολογισμούς και να πέσει στην παγίδα της δικτυωμένης σφαγής που σπέρνει το διχασμό μεταξύ αδελφών.

Η Τουρκία είναι ασφαλής, χάρη στον ηγετικό ρόλο των αξιόπιστων και ικανών στελεχών της. Οι εκστρατείες που διεξάγονται συγχρονισμένα και ομόφωνα, ιδίως στον ξένο Τύπο, δεν μπορούν, με τη βοήθεια του Αλλάχ, να βλάψουν την Τουρκία.

Γιατί η Τουρκία δεν είναι πια η παλιά Τουρκία. Όλοι πρέπει να κάνουν τα κουμάντα τους ανάλογα.

Κανένα από τα σκοτεινά σενάρια δεν θα πετύχει, οι φιλοδοξίες τους θα μείνουν κρυμμένες και πάλι στα σωθικά τους. Μέχρι σήμερα έχουν δοκιμάσει κάθε μέσο. Έχουν εξαπολύσει εναντίον μας όλα τα όπλα τους. Αλλά δεν τα κατάφεραν. Είθε να μην τα καταφέρουν ποτέ», κατέληξε.

