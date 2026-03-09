Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί προειδοποίησε σήμερα ότι η ασφάλεια στο στρατηγικής σημασίας στενό του Χορμούζ δεν θα αποκατασταθεί όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Είναι ελάχιστα πιθανό να διασφαλιστεί η ασφάλεια στο στενό του Χορμούζ ενώ μέσω της φωτιάς του πολέμου που άναψαν στην περιοχή οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, λίγη ώρα αφού η Γαλλία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει μια «αμυντική» αποστολή με στόχο να ανοίξει και πάλι αυτή η θαλάσσια οδός που είναι κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπε νωρίτερα ότι η χώρα του προετοιμάζει μια «αυστηρά ειρηνική» αποστολή «καθαρά αμυντικού, συνοδευτικού χαρακτήρα» η οποία θα επιτρέψει, μόλις αυτό καταστεί δυνατόν, μετά το πέρας της πιο έντονης φάσης της σύγκρουσης, να συνοδεύονται τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και τα δεξαμενόπλοια ώστε να ξανανοίξει σταδιακά το στενό.

Ο Μακρόν είπε ότι σε αυτήν την αποστολή θα συμμετάσχουν «Ευρωπαίοι και μη» εταίροι. Σύμφωνα με το Παρίσι, γίνονται ήδη συζητήσεις με την Ινδία και άλλες ασιατικές χώρες που πλήττονται από την παρούσα κατάσταση.

Η ΕΕ ενισχύει τις αποστολές προστασίας της ναυσιπλοϊας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε εξάλλου ότι είναι έτοιμη να ενισχύσει τις αποστολές προστασίας της ναυσιπλοΐας, λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η ΕΕ είναι διατεθειμένη «να προσαρμόσει και να ενισχύσει» αυτές τις αποστολές, σημείωσαν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα μετά τη βιντεοδιάσκεψη που είχαν με πολλούς ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής.

Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ έχει αναπτύξει δύο τέτοιες αποστολές, την «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα» και την «Αταλάντη» στον Ινδικό Ωκεανό. Η πρώτη έχει ως στόχο την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις που εξαπολύονται από τους Χούθι, τους συμμάχους του Ιράν στην Υεμένη και επί του παρόντος αποτελείται από τρία πολεμικά πλοία, ένα ελληνικό, ένα ιταλικό και ένα γαλλικό. Η δεύτερη, για την προστασία των πλοίων από την πειρατεία, αποτελείται από δύο πλοία, ένα στο Ομάν και το δεύτερο στο Τζιμπουτί.

Στην κοινή ανακοίνωσή τους, η φον ντερ Λάιεν και ο Κόστα ανέφεραν ότι οι ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη «συζήτησαν τις επιπτώσεις των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές και το κλείσιμο του στενού του Χορμούζ» και «αναζήτησαν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας με τους εταίρους στη Μέση Ανατολή, ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι».

Στη σύσκεψη μετείχαν η Αίγυπτος, το Κατάρ, το Ομάν, η Ιορδανία, το Μπαχρέιν, ο Λίβανος, η Συρία, η Τουρκία, η Αρμενία, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία και το Ιράκ.

Πηγή: ΑΠΕ