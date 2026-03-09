Την έντονη ανησυχία της ΕΕ για την κλιμάκωση του πολέμου στο Ιράν και τις επιπτώσεις του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής εξέφρασαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε κοινή τους δήλωση μετά από τηλεδιάσκεψη με ηγέτες χωρών της περιοχής. Οι ηγέτες της ΕΕ καταδίκασαν τις απαράδεκτες επιθέσεις κατά των χωρών της περιοχής και των επιπτώσεων στην ενεργειακή ασφάλεια.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ηγέτες από την Ιορδανία, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν, τον Λίβανο, τη Συρία, την Τουρκία, την Αρμενία, το Ιράκ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και το Ομάν. Η τηλεδιάσκεψη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς εκδήλωσης αλληλεγγύης και διπλωματικής προσέγγισης, η οποία βασίζεται στις επαφές που πραγματοποίησαν οι Πρόεδροι από την αρχή αυτής της κρίσης και στις προηγούμενες προσπάθειες της Ύπατης Εκπροσώπου Κάγια Κάλας.

Κόστα και Φον ντερ Λάιεν καταδίκασαν εκ νέου τις επιθέσεις του Ιράν, «για ακόμη μία φορά με τον πιο έντονο τρόπο τις αδιάκριτες επιθέσεις του Ιράν και εκφράσαμε την πλήρη αλληλεγγύη μας προς τους λαούς της περιοχής».

Παράλληλα, ευχαρίστησαν τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη βοήθειά τους «στην επιστροφή δεκάδων χιλιάδων Ευρωπαίων πολιτών που είχαν εγκλωβιστεί στις χώρες τους όταν ξεκίνησε η σύγκρουση».

Η ΕΕ επανέλαβε ότι παραμένει έτοιμη να συμβάλει στη διπλωματική αποκλιμάκωση της κρίσης. «Παρότι η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες βρίσκεται υπό πίεση, πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο διάλογος και η διπλωματία είναι ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός», υπογραμμίζεται στην κοινή ανακοίνωση.

Διαβάστε επίσης: LIVE: Μαίνεται ο πόλεμος – Μηνύματα ενότητας από Κύπρο

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επανέλαβαν επίσης τη σταθερή θέση της ΕΕ απέναντι στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Όπως αναφέρεται, η Ένωση «έχει επανειλημμένα καλέσει την ηγεσία του Ιράν να τερματίσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και να περιορίσει το βαλλιστικό της πρόγραμμα πυραύλων», ενώ καταδίκασε και «την απαράδεκτη καταστολή και βία του καθεστώτος εναντίον των ίδιων των πολιτών του».

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η ασφάλεια των θαλάσσιων οδών και της ενεργειακής τροφοδοσίας. Οι δύο πρόεδροι υπενθύμισαν τη σημασία των ναυτικών επιχειρήσεων της ΕΕ Operation ASPIDES και Operation ATALANTA, που έχουν στόχο την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων διαδρομών και την αποφυγή διαταραχών στις αλυσίδες εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για την κατάσταση στον Λίβανο. Οι ηγέτες τόνισαν την ανάγκη προστασίας των αμάχων και σεβασμού της κυριαρχίας της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, η φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε την ενεργοποίηση αποθεμάτων του ευρωπαϊκού μηχανισμού ανθρωπιστικής βοήθειας ReliefEu για την υποστήριξη περίπου 130.000 ατόμων στον Λίβανο, με την πρώτη πτήση να έχει προγραμματιστεί για αύριο.

Οι συμμετέχοντες εξέτασαν επίσης τις επιπτώσεις των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και το ενδεχόμενο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, που θα μπορούσε να επηρεάσει την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.

Κλείνοντας, οι ηγέτες συμφώνησαν να διατηρήσουν στενή επικοινωνία για τις εξελίξεις και να συνεργαστούν «στην επιδίωξη της ειρήνης», δηλώνοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεργαστεί με τις χώρες της περιοχής για να επαναφέρει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή δέσμευσή της για εταιρική σχέση, ασφάλεια και ευημερία στην περιοχή».

Πηγή: ΚΥΠΕ