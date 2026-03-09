Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι αναχαίτισε έναν ακόμη πύραυλο που κατευθύνονταν προς την Τουρκία.
«Το ΝΑΤΟ παραμένει σταθερό στην ετοιμότητά του να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους του από οποιαδήποτε απειλή», δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, σε ανάρτηση της στην πλατφόρμα X.
Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι η αεράμυνα του ΝΑΤΟ κατέρριψε έναν βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.
Διαβάστε επίσης: Τουρκία: Το σύστημα Aegis «Ασπίδα του Δία» αναχαίτισε τον ιρανικό πύραυλο
Πηγή: ΑΠΕ