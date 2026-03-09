Η Χεζμπολάχ ορκίστηκε πίστη σήμερα στον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος διαδέχεται τον πατέρα του, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης στην Τεχεράνη.

Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική λιβανική οργάνωση συνεχάρη τον νέο ηγέτη για την εκλογή του και ορκίστηκε συνέχιση της πίστης της.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, 56χρονος ιερωμένος που θεωρείται ότι πρόσκειται στους ιρανικούς συντηρητικούς κύκλους κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη χθες, Κυριακή, για τη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από τη Συνέλευση Ειδικών, η οποία απαρτίζεται από 88 σιίτες ιερωμένους.

Πηγή: AΠΕ