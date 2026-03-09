Έρευνα των τουρκικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη μετά τη σύλληψη δύο 15χρονων με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, ενώ πληροφορίες που προέκυψαν από την υπόθεση κάνουν λόγο για σχέδιο δολοφονίας του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και επίθεση στο τουρκικό κοινοβούλιο. Την έρευνα διεξάγουν οι τουρκικές αστυνομικές αρχές και ειδικότερα η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.





Ισχυρισμοί για σχέδιο δολοφονίας του Ερντογάν





Οι πληροφορίες για πιθανό σχέδιο επίθεσης προέκυψαν μετά τη σύλληψη των ανηλίκων.

Δύο 15χρονοι συνελήφθησαν έχοντας στην κατοχή τους αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς. Σύμφωνα με στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας, υπάρχουν ισχυρισμοί ότι σχεδιαζόταν επίθεση εναντίον του προέδρου Ερντογάν, καθώς και επίθεση στο τουρκικό κοινοβούλιο.

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ένας 18χρονος, ο οποίος φέρεται να κατηγορείται για μεταφορά εκρηκτικών. Ο εισαγγελέας ζήτησε την προφυλάκισή του, ωστόσο τελικά αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ισχυρισμοί για εμπλοκή ριζοσπαστικής οργάνωσης





Η υπόθεση συνδέεται με δραστηριότητες ακρο-εθνικιστικής οργάνωσης.

Ο 18χρονος ύποπτος υποστήριξε ότι η επιχείρηση των αρχών σχετίζεται με αποκάλυψη συνομιλιών μιας οργάνωσης με την ονομασία «Τουρκιστικό Κίνημα», η οποία –όπως ισχυρίζεται– αριθμεί περίπου 150 μέλη και έχει επικεφαλής έναν 19χρονο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 18χρονος, η οργάνωση φέρεται να είχε καταρτίσει σχέδιο επίθεσης στο τουρκικό κοινοβούλιο, προετοιμασία για δολοφονία του προέδρου Ερντογάν και σχέδιο επίθεσης σε συγκέντρωση του φιλο-κουρδικού κόμματος DEM στην Κωνσταντινούπολη.

Έρευνες της αντιτρομοκρατικής σε δεκάδες σπίτια

Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες στην Αττάλεια.

Σύμφωνα με το «Κίνημα Γιορουκελί», περίπου 50 σπίτια μελών του ερευνήθηκαν από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της αστυνομίας.

Εκπρόσωποι της οργάνωσης αρνήθηκαν ότι τα περιστατικά συνδέονται με σοβαρό σχέδιο επίθεσης.

Όπως δήλωσαν: «Είναι αλήθεια ότι δύο 15χρονοι φίλοι μας συνελήφθησαν με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς, αλλά αυτά τα εκρηκτικά είναι τόσο απλά όσο οι κροτίδες που τοποθετούνται μέσα σε μπουκάλια σόδας».





Πολιτικές αντιδράσεις





Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στον πολιτικό χώρο της Τουρκίας.

Το τοπικό παράρτημα του Κόμματος Εργασίας της Τουρκίας (TİP) στην Αττάλεια υποστηρίζει ότι τέτοιες οργανώσεις επιχειρούν να δημιουργήσουν εντάσεις και να εκτρέψουν κοινωνικές διαμαρτυρίες προς συγκρούσεις ταυτότητας, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.



