Την προληπτική εκκένωση του μη απαραίτητου προσωπικού και μελών των οικογενειών τους από το προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στα Άδανα ζήτησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, επικαλούμενο την αυξημένη ένταση που συνδέεται με τη σύγκρουση ΗΠΑ–Ισραήλ–Ιράν. Παράλληλα, οι αμερικανικές αρχές επικαιροποίησαν τις ταξιδιωτικές οδηγίες προς τους πολίτες τους, καλώντας τους να αποφεύγουν τη νοτιοανατολική Τουρκία.





Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι έδωσε οδηγίες για την απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού από το προξενείο στα Άδανα, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι οδηγίες αφορούν υπαλλήλους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη των οικογενειών τους που υπηρετούν στο προξενείο της πόλης.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε: «Στις 9 Μαρτίου 2026, το Υπουργείο Εξωτερικών έδωσε εντολή στους μη απαραίτητους υπαλλήλους της κυβέρνησης των ΗΠΑ και στα μέλη των οικογενειών τους να εκκενώσουν το προξενείο στα Άδανα ως προληπτικό μέτρο».

Σημειώνεται ότι στα Άδανα της ΝΑ Τουρκίας βρίσκεται η βάση του ΝΑΤΟ, Ιντζιρλίκ, η οποία μπορεί να αποτελέσει δυνητικό στόχο του Ιράν.

Αναθεώρηση ταξιδιωτικών οδηγιών για τη νοτιοανατολική Τουρκία





Παράλληλα, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαιροποίησε την ταξιδιωτική οδηγία για την περιοχή, αυξάνοντας το επίπεδο προειδοποίησης για τη νοτιοανατολική Τουρκία.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι: «Το επίπεδο ταξιδιωτικής συμβουλευτικής οδηγίας για τη νοτιοανατολική Τουρκία έχει αυξηθεί σε “μην ταξιδεύετε”».

Οι αμερικανικές αρχές διευκρίνισαν ωστόσο ότι δεν υπήρξε γενική αλλαγή στο επίπεδο ταξιδιωτικών οδηγιών για το σύνολο της Τουρκίας.

Επικαιροποίηση λόγω αυξημένου κινδύνου στην περιοχή





Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αναθεώρηση των οδηγιών συνδέεται με την εκτίμηση ότι η νοτιοανατολική Τουρκία αποτελεί περιοχή αυξημένου κινδύνου, ιδίως υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση: «Ωστόσο, η ταξιδιωτική οδηγία έχει ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις δραστηριότητες των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ στη νοτιοανατολική περιοχή της Τουρκίας, η οποία αντιπροσωπεύει μια περιοχή αυξημένου κινδύνου».

Προτεραιότητα η ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών





Οι αμερικανικές αρχές υπογραμμίζουν ότι οι αποφάσεις αυτές λαμβάνονται στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας των πολιτών και του προσωπικού των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται: «Ο πρόεδρος Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο και το Υπουργείο Εξωτερικών θέτουν την ασφάλεια των Αμερικανών πολιτών ύψιστη προτεραιότητά τους».



Διαβάστε επίσης: Τουρκία: Βαλλιστικά πυρομαχικά από το Ιράν εξουδετερώθηκαν στον τουρκικό FIR







