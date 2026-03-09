Το ιστορικό άλμα των τιμών του πετρελαίου σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε βουτιά τις χρηματιστηριακές αγορές και αναβίωσε τους φόβους για παγκόσμιο πληθωριστικό σοκ.

Γύρω στις 10:25 ώρα Κύπρου, το βαρέλι Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άλμα 16,18% στα 107,69 δολάρια, έχοντας εκτιναχθεί νωρίτερα κατά πάνω από 28%. Το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου WTI σημείωσε άνοδο 14,02%, στα 103,64 δολάρια, έχοντας νωρίτερα σημειώσει άλμα άνω του 31%.

Ακόμα και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, όταν το βαρέλι έφθασε έως τα 130,50 δολάρια στις αρχές Μαρτίου 2022, δεν είχε προκαλέσει τόσο βίαιες κινήσεις.

Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το ολλανδικό TTF, η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, σημείωσε άνοδο 13,49% στα 60,58 ευρώ η μεγαβατώρα γύρω στις 10:25 ώρα Κύπρου, έχοντας σημειώσει άλμα κατά 30% στην έναρξη των συναλλαγών.

Στη διάρκεια του σαββατοκύριακου, «νέα πλήγματα στοχοθέτησαν κρίσιμης σημασίας ενεργειακές υποδομές στην περιοχή του Κόλπου, οδηγώντας σε περαιτέρω αναστολή λειτουργίας σε εγκαταστάσεις παραγωγής πετρελαίου και αερίου», σχολίασε η Κάθλιν Μπρουκς, επικεφαλής έρευνας στην XTB.

Στις αγορές ενέργειας συνεχίζει να επικρατεί νευρικότητα μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου τα Στενά του Χορμούζ, απ’ όπου διακινείται σχεδόν το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), παραμένουν σχεδόν σε παράλυση.

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα την πρώτη ομοβροντία πυραύλων και drones προς το Ισραήλ και τις γειτονικές χώρες του Κόλπου από τότε που ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης τον πατέρα του, τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που σκοτώθηκε στην πρώτη ημέρα του πολέμου.

«Η επιλογή αυτή υποδηλώνει ότι το Ιράν δεν θα υποχωρήσει μπροστά στις ΗΠΑ, το οποίο αποτελεί ένδειξη για πιθανόν παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή –μια περιοχή όπου βρίσκονται περίπου το 50% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και σχεδόν το 40% των παγκόσμιων αποθεμάτων φυσικού αερίου», τόνισε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στη Swissquote.

«Σε αυτές τις συνθήκες, το θέμα της επιστροφής των πληθωριστικών πιέσεων και οι οικονομικές τους επιπτώσεις αναδεικνύονται ως ένα από τα βασικά ζητήματα ανησυχίας για τους επενδυτές», εξηγεί ο Τζον Πλασάρ, υπεύθυνος επενδυτικής στρατηγικής στην Cité Gestion Private Bank.

Στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, που επηρεάζονται ιδιαίτερα από τις τιμές ενέργειας, στα πρώτα λεπτά της σημερινής συνεδρίασης το χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωσε πτώση 2,54% και της Φρανκφούρτης 2,40% ενώ το χρηματιστήριο στο Μιλάνο υποχώρησε κατά 2,19%.

Το Λονδίνο (-1,65%) ήταν λίγο πιο ανθεκτικό «χάρη στα κέρδη των μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών», οι μετοχές των οποίων περιλαμβάνονται στον δείκτη, δήλωσε η Κάθλιν Μπρουκς.

Στο Τόκιο, ο δείκτης Nikkei έκλεισε με πτώση 5,19%, και στη Σεούλ, ο Kospi κατέγραψε βουτιά 5,96%.

Η Ασία έχει επίσης μεγάλη έκθεση, με τη Νότια Κορέα να είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εισαγωγέας αργού –και να ακολουθεί η Ιαπωνία—και με την κορεάτικη οικονομία να εξαρτάται από μια ιδιαιτέρως ενεργοβόρα βιομηχανία τεχνολογίας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ