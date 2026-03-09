Κλιμακωτές αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στην κυπριακή αγορά τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται μετά τη σημαντική άνοδο που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στην παγκόσμια τιμή του πετρελαίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Πρατηρίων Καυσίμων, Σάββας Προκοπίου.

Όπως ανέφερε, τις τελευταίες ημέρες καταγράφηκε απότομη αύξηση στην τιμή του αργού πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. «Μέχρι την Παρασκευή το βράδυ το βαρέλι τύγχανε διαπραγμάτευσης περίπου στα 93 δολάρια, ενώ άνοιξε σήμερα γύρω στα 115 δολάρια, έφτασε μέχρι τα 117 και στη συνέχεια υποχώρησε περίπου στα 107 δολάρια», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Προκοπίου, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει την κυπριακή αγορά καυσίμων, με τις αυξήσεις να περνούν σταδιακά στη λιανική τιμή. Όπως είπε, ήδη από την περασμένη εβδομάδα καταγράφηκε μια πρώτη μικρή αύξηση της τάξης των περίπου δύο σεντ το λίτρο.

«Πιστεύω ότι αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις, ενώ για τις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες αναμένουμε σταδιακές αυξήσεις», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι η εμπειρία δείχνει πως όταν καταγράφονται αυξήσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, αυτές μετακυλίονται στη λιανική αγορά σε διαδοχικά στάδια.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφερε ότι η πορεία των τιμών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την αγορά, επισημαίνοντας ότι πιο αναλυτική εικόνα διαθέτουν οι εταιρείες εισαγωγής καυσίμων καθώς και η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Όπως εξήγησε, οι πρώτες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές είχαν ξεκινήσει λόγω των φόβων για ενδεχόμενη σύρραξη, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν περαιτέρω ανατιμήσεις. Ιδιαίτερα την περασμένη Παρασκευή, σημειώθηκε αύξηση περίπου 10 δολαρίων στο βαρέλι μέσα σε μία ημέρα.

Πρόσθεσε ότι μετά τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου και τις επιθέσεις που είχαν στόχο πετρελαιοπηγές και δεξαμενές πετρελαίου, η τιμή του αργού κατέγραψε εκ νέου δραματική άνοδο.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι αυξήσεις που θα δουν οι καταναλωτές αυτή την εβδομάδα θα είναι μεγαλύτερες από εκείνες της περασμένης εβδομάδας, ο κ. Προκοπίου απάντησε ότι «βάσει εμπειρίας, νομίζω ότι θα είναι πιο ψηλές».

Ωστόσο, σημείωσε ότι είναι δύσκολο να γίνει ακριβής πρόβλεψη για το ύψος των αυξήσεων, καθώς σε περιόδους γεωπολιτικής έντασης οι συνθήκες στις αγορές μεταβάλλονται γρήγορα. Όπως ανέφερε, παρόμοια φαινόμενα είχαν παρατηρηθεί και το 2022 με την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία.

Καταλήγοντας, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει σύντομα αποκλιμάκωση των συγκρούσεων, ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

