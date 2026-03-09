Με αιχμηρή γλώσσα και αναφορές στο διεθνές δίκαιο, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) αρμόδιος για θέματα εθνικής άμυνας, Γιανκί Μπαγτζίογλου, σχολιάζει την ανάπτυξη συστήματος αεράμυνας Patriot στην Κάρπαθο, θέτοντας ζήτημα παραβίασης του αποστρατικοποιημένου καθεστώτος που –κατά την τουρκική ανάγνωση– διέπει ορισμένα νησιά του Αιγαίου. Ο Τούρκος αξιωματούχος προειδοποιεί για πιθανές επιπτώσεις στην ισορροπία ασφαλείας της περιοχής, ενώ ζητά το θέμα να τεθεί επισήμως τόσο σε διπλωματικό επίπεδο όσο και στις συνομιλίες για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Αιχμές για την ανάπτυξη αεράμυνας στην Κάρπαθο

Ο Γιανκί Μπαγτζίογλου υποστήριξε ότι η ανάπτυξη συστήματος αεράμυνας στο νησί της Καρπάθου αποτελεί εξέλιξη με ευρύτερες στρατηγικές και νομικές προεκτάσεις.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο Μπαγτζίογλου τόνισε ότι «η ανάπτυξη συστήματος αεράμυνας στην Κάρπαθο, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές και εντός του εύρους επιρροής της, αποτελεί σημαντική εξέλιξη όχι μόνο από στρατιωτικής άποψης αλλά και από την οπτική του διεθνούς δικαίου».

Επίκληση της Συνθήκης των Παρισίων

Ο Τούρκος αξιωματούχος επανέφερε στο προσκήνιο το καθεστώς που, σύμφωνα με την τουρκική θέση, καθορίστηκε για ορισμένα νησιά με τη Συνθήκη των Παρισίων του 1947, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική παρουσία σε αυτά αλλοιώνει το υφιστάμενο πλαίσιο.

Ο Μπαγτζίογλου δήλωσε ότι «η Κάρπαθος και τα άλλα νησιά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα με μη στρατιωτικό καθεστώς βάσει της Συνθήκης των Παρισίων του 1947» και πρόσθεσε τα εξής: «Αυτό το καθεστώς έχει καθιερώσει ένα σαφές νομικό καθεστώς που ορίζει ότι αυτά τα νησιά θα πρέπει να μη διαθέτουν στρατιωτικές οχυρώσεις και οπλισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάπτυξη ενός συστήματος αεράμυνας στην Κάρπαθο υπονομεύει ουσιαστικά το μη στρατιωτικό καθεστώς των νησιών και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

Αναφορά στην ισορροπία του Αιγαίου και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Στην ίδια δήλωση, ο αντιπρόεδρος του CHP προειδοποίησε ότι τέτοιες κινήσεις θα μπορούσαν, όπως υποστήριξε, να επηρεάσουν την ευαίσθητη ισορροπία ασφαλείας στο Αιγαίο και ζήτησε να καταγραφεί επίσημα η τουρκική θέση.

Όπως ανέφερε: «Τέτοιες ενέργειες έχουν επίσης τη δυνατότητα να υπονομεύσουν την ευαίσθητη ισορροπία που έχει καθιερωθεί στο Αιγαίο Πέλαγος με τη Συνθήκη της Λωζάνης. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να καταγραφεί εκ των προτέρων ότι η Τουρκία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της και ότι θα πρέπει να απομακρυνθούν τα στρατιωτικά συστήματα από την Κάρπαθο, δεδομένου ότι αυτή η ανάπτυξη είναι αντίθετη με το διεθνές δίκαιο κι έχει προσωρινό μόνο χαρακτήρα, μόλις παύσουν να υπάρχουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια. Το θέμα αυτό θα πρέπει να καταγραφεί επίσημα όχι μόνο μέσω διπλωματικών οδών αλλά και στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης».



Διαβάστε επίσης: Ξεκινά η δίκη για «Δημοτική Αρχή Κωνσταντινούπολης»-Κατηγορούμενος ο Ιμάμογλου