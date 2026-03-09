Έκρηξη σημειώθηκε τη νύκτα της Κυριακής προς Δευτέρα μπροστά από συναγωγή στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες αλλά "μόνο υλικές ζημιές".

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Κύπρου) μπροστά από τη συναγωγή που βρίσκεται στην οδό Λεόν Φρεντερίκ στη Λιέγη. Τα μπροστινά τζάμια του κτιρίου έσπασαν, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας της πόλης σε ανακοίνωσή του.





🚨 BREAKING: 🇧🇪 BELGIAN POLICE:



EXPLOSION IN FRONT OF A JEWISH SYNAGOGUE IN THE CITY OF LIÈGE WITHOUT ANY INJURIES pic.twitter.com/QwIR1at8iU — Breaking news 24/7 (@Breaking7Newss) March 9, 2026

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο γύρω από τη συναγωγή προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα.

Η συναγωγή αυτή κατασκευάστηκε το 1899 και λειτουργεί και ως μουσείο στο οποίο εκτίθενται διάφορα αντικείμενα της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.





Δήμαρχος Λιέγης: «Εγκληματική και αντισημιτική πράξη» η επίθεση στην εβραϊκή συναγωγή



Η έκρηξη που σημειώθηκε μπροστά σε συναγωγή στη Λιέγη του Βελγίου είναι μια «εγκληματική» και «αντισημιτική» πράξη, δήλωσε ο δήμαρχος στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTBF.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η έκρηξη έγινε περίπου στις 4:00 (τοπική ώρα, 05:00 ώρα Κύπρου) το πρωί μπροστά από τη συναγωγή. Η ισχύς της ήταν αρκετά δυνατή ώστε να σπάσει τα παράθυρα κτιρίων που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά του δρόμου.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ