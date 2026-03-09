Η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου στις αγορές είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου», υποστήριξε χθες Κυριακή ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, λίγη ώρα αφού το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι στην αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο.

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος --με όλη τη φράση πληκτρολογημένη με κεφαλαία γράμματα--, την ένατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, διαβεβαιώνοντας πως οι τιμές του μαύρου χρυσού θα «πέσουν πολύ γρήγορα όταν ολοκληρωθεί η καταστροφή της πυρηνικής απειλής του Ιράν».

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν ιστορικό άλμα, αυτή του WTI αυξάνεται κατά 30% και πλέον

Οι τιμές του πετρελαίου επιταχύνουν ακόμη περισσότερο σήμερα την ιστορική άνοδό τους, με αυτή του WTI να αυξάνεται κατά 30% και πλέον κι αυτή του Brent κατά 27%, και με τις δυο ποικιλίες αναφοράς να έχουν ξεπεράσει πλέον τα 116 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι αγορές έχουν καταληφθεί από πανικό μπροστά στη συνέχιση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το de facto κλείσιμο του στενού του Χορμούζ.

Περί τις 04:30 (ώρα Κύπρου), η τιμή του βαρελιού του WTI (West Texas Intermediate), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, συνέχιζε την πτήση της, αυξανόταν κατά 30,04% στα 118,21 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας κατά 27,54% στα 118,22 δολάρια.

