Ο Μεγάλος Αγιατολάχ Αλί αλ-Σιστάνι, μία από τις κορυφαίες θρησκευτικές αρχές του σιιτικού Ισλάμ παγκοσμίως, εξέδωσε φετβά που καλεί τους μουσουλμάνους να συμμετάσχουν σε μαζικές δημόσιες διαδηλώσεις "μέσω των δρόμων και των δημόσιων χώρων" σε υποστήριξη του Ιράν και του Ισλαμικού συστήματος.

Η φετβά, η οποία χαρακτηρίζει τη συμμετοχή ως "υποχρεωτική", έρχεται σε μια περίοδο έντασης μετά τον θάνατο του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιθέσεις από ΗΠΑ και Ισραήλ.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο δημοσιεύτηκε σε εικόνα από το γραφείο του Σιστάνι, η φετβά απαντά σε ερώτηση πιστού σχετικά με την υποχρέωση συμμετοχής σε συγκεντρώσεις για την ενίσχυση της ενότητας, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αντίσταση σε εχθρούς που επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν και να ανατρέψουν το Ισλαμικό σύστημα.

Ο Σιστάνι δηλώνει ρητά ότι η παρουσία σε τέτοιες συγκεντρώσεις είναι υποχρεωτική, ακόμη και αν οι γονείς αντιτίθενται λόγω φόβου για ασφάλεια, ενώ τονίζει την ανάγκη σεβασμού προς αυτούς.





Grand Ayatollah Ali al-Sistani, considered one of the most prominent Shia clerics in the world, has issued a fatwa calling on Muslims to engage in public protests "through the streets and public places" in support of Iran and the Islamic system pic.twitter.com/A1kReSNLjN — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 8, 2026

Τι σημαίνει η συγκεκριμένη Φετβά

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή στη στάση του Σιστάνι, ο οποίος επί δεκαετίες απέφευγε να εμπλακεί άμεσα στην πολιτική του Ιράν.

Η φετβά δεν αποτελεί κλήση για τζιχάντ (ιερό πόλεμο), αλλά για ειρηνική κινητοποίηση μέσω διαδηλώσεων, με στόχο την ενίσχυση της ενότητας και την αντίσταση στη "στάση". Αναλυτές εκτιμούν ότι αυτή η παρέμβαση μπορεί να οδηγήσει σε μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράκ υπέρ του Ιράν, μετατοπίζοντας την ισορροπία δυνάμεων προς φιλοϊρανική κατεύθυνση.



Αντιδράσεις και Προοπτικές

Η φετβά έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις. Στο Ιράκ, όπου ο Σιστάνι απολαμβάνει τεράστια επιρροή, αναμένεται να κινητοποιήσει χιλιάδες σιίτες σε διαδηλώσεις. Ωστόσο, επικριτές σημειώνουν ότι παρόμοιες κλήσεις στο παρελθόν, όπως η φετβά του 2014 κατά του Ισλαμικού Κράτους, οδήγησαν σε μαζική στρατολόγηση, αλλά αυτή τη φορά εστιάζει σε ειρηνικές κινητοποιήσεις.

Στο Ιράν, η φετβά ενισχύει την κυβέρνηση, ειδικά μετά από φετβά άλλων κληρικών όπως ο Αγιατολάχ Νάσερ Μακαρέμ Σιραζί, που κήρυξε τζιχάντ κατά ΗΠΑ και Ισραήλ.

Διεθνώς, η στάση του Σιστάνι, που προωθεί διπλωματία και αυτοσυγκράτηση, θεωρείται ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης, αποφεύγοντας κλήσεις για ένοπλη κινητοποίηση πέρα από τα σύνορα του Ιράν.