Νέες απειλές εξαπέλυσε το Ιράν προς τις χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε στο X ότι οι χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις στην περιοχή «δεν θα απολαύσουν ειρήνη».

Είπε επίσης ότι η επίθεση κατά του εργοστασίου αφαλάτωσης του Κέσμ, για την οποία ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε νωρίτερα τις ΗΠΑ, «πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη μιας από τις αεροπορικές βάσεις των νότιων γειτονικών χωρών».

«Αυτό το κατάφωρο έγκλημα θα λάβει ανάλογη απάντηση. Οι αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή έχουν γίνει πλατφόρμες για επιχειρήσεις κατά του Ιράν», πρόσθεσε. «Η προέλευση κάθε επίθεσης είναι ο προορισμός της απάντησής μας».