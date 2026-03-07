Πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Ιράν να στοχεύσει αμερικανικά πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα στην ευρύτερη περιοχή φέρεται να παρείχε η Ρωσία στην Τεχεράνη, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους που επικαλείται το πρακτορείο Associated Press, επικαλούμενο στοιχεία αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Οι αξιωματούχοι, οι οποίοι μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Μόσχα καθοδηγεί το Ιράν ως προς το πώς θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες αυτές. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι τα δεδομένα θα μπορούσαν να διευκολύνουν πιθανές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων, την ώρα που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και η Τεχεράνη εξαπολύει αντίποινα εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και συμμάχων τους στον Περσικό Κόλπο.





BREAKING: Russia has provided Iran with information that can help Tehran strike the U.S. military, AP sources say. https://t.co/J2cINasseT — The Associated Press (@AP) March 6, 2026

Εφόσον επιβεβαιωθούν, οι πληροφορίες αυτές θα αποτελούσαν την πρώτη ένδειξη άμεσης εμπλοκής της Ρωσίας στη σύγκρουση που ξέσπασε πριν από περίπου μία εβδομάδα. Η Μόσχα διατηρεί εδώ και χρόνια στενές σχέσεις με το Ιράν, το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο με διεθνείς κυρώσεις για το πυρηνικό του πρόγραμμα και τη στήριξη σε ένοπλες οργανώσεις στη Μέση Ανατολή, όπως η Χεζμπολάχ, η Χαμάς και οι Χούθι.

Υποβάθμιση από τον Λευκό Οίκο

Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να υποβαθμίζει τις σχετικές αναφορές. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι ακόμη και αν υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, «δεν φαίνεται να επηρεάζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν», υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «πετυχαίνουν τους στρατιωτικούς τους στόχους».

Η ίδια απέφυγε να απαντήσει εάν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει συζητήσει το ζήτημα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ή αν η Ουάσιγκτον εξετάζει αντίποινα.

Karoline Leavitt on reports Russia is providing intelligence to Iran to help target U.S. assets in the Middle East:



“Whether or not this happened, frankly, it does not really matter.” pic.twitter.com/mcjIRCqRMK — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 6, 2026

Παρόμοια στάση κράτησε και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CBS δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον «παρακολουθεί τα πάντα» και ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν «την καλύτερη πληροφόρηση στον κόσμο». Όπως σημείωσε, οι στρατιωτικοί διοικητές γνωρίζουν τις κινήσεις όλων των πλευρών και «δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία», καθώς λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.





In response to reports that Russia is providing intel to Iran on U.S. positions and movements, Defense Sec. Pete Hegseth told 60 Minutes, "We're tracking everything. Our commanders are aware of everything… No one’s putting us in danger."



CBS News' @MajorCBS interviews Hegseth… pic.twitter.com/FZVJZBdKh1 — 60 Minutes (@60Minutes) March 6, 2026

Επιφυλακτική στάση από τη Μόσχα

Από την πλευρά του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία βρίσκεται σε διάλογο με την ιρανική ηγεσία, χωρίς ωστόσο να επιβεβαιώσει οποιαδήποτε στρατιωτική ή πληροφοριακή συνεργασία στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης. Τόνισε μάλιστα ότι η Τεχεράνη δεν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από τη Μόσχα και ξεκαθάρσε πως αυτός «Δεν είναι δικός μας πόλεμος».





'This is NOT our war' — Kremlin spox Peskov on whether Russia should intervene in the Iran conflict



'We're now seeing destabilization of the region'



War 'can only be stopped by those who started it' pic.twitter.com/5GH2khnNwZ — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) March 5, 2026

Τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις Ρωσίας–Ιράν έχουν ενισχυθεί σημαντικά, ιδιαίτερα μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ουάσιγκτον έχει κατηγορήσει την Τεχεράνη ότι προμήθευσε τη Ρωσία με επιθετικά drones τύπου Shahed και ότι συνέβαλε στη δημιουργία μονάδας παραγωγής τους στο ρωσικό έδαφος.

Ο ρόλος της Ουκρανίας

Την ίδια ώρα, η Ουκρανία εμφανίζεται έτοιμη να μοιραστεί την εμπειρία της στην αντιμετώπιση των drones Shahed με χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Μπαχρέιν, την Ιορδανία και το Κουβέιτ για πιθανή συνεργασία.

Η πρέσβης της Ουκρανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Όλγα Στεφανίσινα, ανέφερε ότι οι ουκρανικές πόλεις δέχονται επιθέσεις από τέτοια drones σχεδόν κάθε νύχτα, γεγονός που έχει προσφέρει πολύτιμη εμπειρία στην άμυνα έναντι αυτής της απειλής.

Πολιτικές ισορροπίες για τη Μόσχα

Αναλυτές σημειώνουν ότι η πιθανή ανταλλαγή πληροφοριών θα μπορούσε να εξυπηρετεί τη ρωσική στρατηγική στη Μέση Ανατολή χωρίς να οδηγήσει σε άμεση αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως εκτιμούν, η Μόσχα θεωρεί το Ιράν βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της επιρροής της στην περιοχή, ωστόσο μια πιο ανοιχτή εμπλοκή θα μπορούσε να επιβαρύνει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον, σε μια περίοδο που ο Βλαντίμιρ Πούτιν επιδιώκει να διατηρήσει δίαυλο επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ για το ζήτημα της Ουκρανίας.