Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να στείλουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή μέσα στο επόμενο διάστημα.

Πρόκειται για το USS George H.W. Bush ολοκλήρωσε την εκπαίδευσή του την Πέμπτη (5/3), σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το Fox News.

Η ανάπτυξη αναμένεται να γίνει σύντομα» με κατεύθυνση προς την ανατολική Μεσόγειο, όπου πρόσφατα στάθμευε το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο.

Το USS Gerald R. Ford τώρα βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με φωτογραφίες που δημοσίευσε ο αμερικανικός στρατός.

Εν τω μεταξύ, το USS Abraham Lincoln παραμένει σταθμευμένο στην Αραβική Θάλασσα για επιθέσεις κατά του Ιράν εν μέσω του πολέμου.

