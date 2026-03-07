Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι οι γειτονικές χώρες στον Κόλπο δεν θα δεχθούν πλέον επίθεση από το Ιράν, εκτός κι αν εξαπολυθούν πλήγματα από τις χώρες αυτές.

«Το προσωρινό συμβούλιο ηγεσίας αποφάσισε (χθες) ότι δεν θα υπάρξουν άλλες επιθέσεις στις γειτονικές χώρες, ούτε εκτοξεύσεις πυραύλων, εκτός κι αν προέλθει από τις χώρες αυτές επίθεση κατά του Ιράν», είπε ο Πεζεσκιάν, με τις δηλώσεις του να μεταδίδονται από την κρατική τηλεόραση.

«Ζητώ συγγνώμη από τις γειτονικές χώρες που δέχθηκαν επίθεση από το Ιράν», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος.





Το Ιράν εξαπέλυσε εκτεταμένες επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πολλών χωρών στον Περσικό Κόλπο και τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με στοιχεία του Institute for National Security Studies (INSS), μέχρι την Πέμπτη είχαν στοχοποιηθεί τουλάχιστον οκτώ χώρες: Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Κατάρ, Ομάν, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ και Ιορδανία. Σε αυτές μπορεί να συμπεριληφιεί και η Κύπρος με το drone στο Ακρωτήρι από τον Λίβανο αλλά και εκτοξεύσεις που το Ιράν αρνήθηκε προς Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν.

Τα ΗΑΕ δέχθηκαν τις περισσότερες επιθέσεις (941 drones και 189 βαλλιστικούς πυραύλους), ενώ σημαντικά πλήγματα καταγράφηκαν και στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 20 θανάτους στην περιοχή, μεταξύ των οποίων και έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί.

Δεκατρείς άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις χώρες του Κόλπου από την έναρξη του πολέμου.



Έκτακτη σύνοδος Αραβικού Συνδέσμου για τις επιθέσεις του Ιράν

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Αραβικού Συνδέσμου θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή έκτακτη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης για να εξετάσουν τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής. Τη σύγκληση της συνάντησης ζήτησαν το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ομάν, η Ιορδανία και η Αίγυπτος.

Ο γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Άχμεντ Αμπούλ Γκέιτ, καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις, χαρακτηρίζοντάς τες σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, που δημιουργούν πρωτοφανή ένταση μεταξύ του Ιράν και των αραβικών χωρών.

