Νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά του Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου (7/3) με ισχυρές εκρήξεις να συγκλονίζουν πολλές περιοχές, αλλά και το αεροδρόμιο της Τεχεράνης, με το ιρανικό καθεστώς να απαντά με μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, εκρήξεις συγκλόνισαν το δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, λίγη ώρα αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις «ευρείας κλίμακας» εναντίον της ιρανικής πρωτεύουσας.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κύμα επιθέσεων, ευρείας κλίμακας» εναντίον κυβερνητικών στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν IRIB, ανέφερε ότι εκρήξεις συγκλόνισαν ανατολικά και δυτικά τμήματα της Τεχεράνης, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το αεροδρόμιο Μεχραμπάντ να φλέγεται μετά τις επιθέσεις.

Το νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εξαπολύθηκε μετά τον συναγερμό που σήμανε, αργά το βράδυ της Παρασκευής, στο κεντρικό και νότιο τμήμα του Ισραήλ λόγω ιρανικών πυραυλικών επιθέσεων.

Το Ιράν συνεχίζει να προχωρά σε αντίποινα εξαπολύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ νωρίς όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, που πρόσθεσε ότι ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Νωρίτερα, υπήρξαν επαναλαμβανόμενες αναφορές για ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις. Στο μεταξύ, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε νέο κύμα πληγμάτων κατά στόχων στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη.